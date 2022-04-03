Российские оккупанты отходят в районе Сум – Генштаб ВСУ

"На полесском направлении противник завершил отвод отдельных подразделений Восточного военного округа на территорию Республики Беларусь с последующей переброской указанных подразделений на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Украинские военные также рассказали о завершении отступления противника с украинской территории на северском направлении, оккупанты отошли в Россию.

"В районе города Сумы продолжается отход оккупационных войск. Враг обеспечивает прикрытие и логистическую поддержку отдельных подразделений, которые отводятся на территорию Российской Федерации. На освобожденных территориях остаются малочисленные группы военнослужащих ВС РФ, скрывающиеся или пытающиеся самостоятельно пересечь государственную границу Украины", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российским оккупантам удалось захватить часть территорий на юге, севере и северо-востоке страны, а также продвинуться на Донбассе. Бои продолжаются.

2 апреля Министерство обороны Украины объявило об освобождении Киевской области от российских оккупантов. В населенных пунктах региона, находившихся под оккупацией, найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

По состоянию на 3 апреля противник потерял в Украине около 18 тыс. человек личного состава, сотни танков и бронемашин, десятки самолетов, вертолетов и другой военной техники.