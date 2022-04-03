Из Харьковской области российские оккупанты бежали босые и без шапок – Генштаб ВСУ

Он также опубликовал несколько фото.

"Харьковская область. В некоторых случаях во время отступления захватчики убегали даже босые и без шапок-ушанок. Предполагаем, что было "жарко", наши воины это делать умеют", – написал Генштаб.

Война России против Украины. Главное (обновляется)