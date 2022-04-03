Из Харьковской области российские оккупанты бежали босые и без шапок – Генштаб ВСУ

Он также опубликовал несколько фото.
"Харьковская область. В некоторых случаях во время отступления захватчики убегали даже босые и без шапок-ушанок. Предполагаем, что было "жарко", наши воины это делать умеют", – написал Генштаб.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля оккупантам удалось захватить часть Харьковской области.
Часть оккупированных населенных пунктов уже освободили. Ожесточенные бои ведутся в районе Изюма.
По состоянию на 2 апреля российские оккупанты потеряли, по данным Генштаба, 17,8 тыс. человек личного состава, сотни танков, артиллерийских систем, бронемашин, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники.