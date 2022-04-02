Оккупанты в панике из-за облучения, полученного в Чернобыльской зоне, в Украину хотят перебросить военных из Приднестровья – Генштаб ВСУ

"Среди военнослужащих вооруженных сил РФ распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, среди местного населения непризнанного Приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой "ПМР" к участию в войне против Украины.

"На приморском направлении оккупационные войска продолжают фильтрационные меры во временно захваченных населенных пунктах", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты угнали из Гостомеля, Ирпеня, Бучи и Иванкова Киевской области гражданский автотранспорт, а также пытаются перед переброской на другие направления отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси.

В Сумской области оккупанты заблокировали выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево оккупанты проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия.

На донецком направлении россияне продолжают пытаться захватить Мариуполь, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. "Оккупанты не имеют успеха, несут потери", – отметили в Генштабе.

"Силы обороны продолжают уничтожать войска противника и освобождать украинские территории. Из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, что, в свою очередь, влияет на качество выполнения ими поставленных задач", – добавили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)