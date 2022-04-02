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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в панике из-за облучения, полученного в Чернобыльской зоне, в Украину хотят перебросить военных из Приднестровья – Генштаб ВСУ

Из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, говорят в Генштабе ВСУ
Из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, говорят в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Жителям белорусского Брагина рекомендуют избегать контактов с размещенными там российскими оккупантами, ранее покинувшими Чернобыльскую зону отчуждения в Украине. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19.00 2 апреля.

"Среди военнослужащих вооруженных сил РФ распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, среди местного населения непризнанного Приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой "ПМР" к участию в войне против Украины.

"На приморском направлении оккупационные войска продолжают фильтрационные меры во временно захваченных населенных пунктах", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты угнали из Гостомеля, Ирпеня, Бучи и Иванкова Киевской области гражданский автотранспорт, а также пытаются перед переброской на другие направления отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси.

В Сумской области оккупанты заблокировали выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево оккупанты проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия.

На донецком направлении россияне продолжают пытаться захватить Мариуполь, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. "Оккупанты не имеют успеха, несут потери", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/346666094195207/

"Силы обороны продолжают уничтожать войска противника и освобождать украинские территории. Из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, что, в свою очередь, влияет на качество выполнения ими поставленных задач", – добавили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/286353797011039

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Беларусь, Приднестровье, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, Чернобыльская АЭС, ВСУ, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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