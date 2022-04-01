В Запорожской области оккупанты пытают местных жителей и планируют "референдум" – Генштаб ВСУ

"На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Энергодар, на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают содержание лиц из числа местных жителей. Их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков", – говорится в сообщении.

По данным ВСУ, сотрудники ФСБ допрашивают украинцев "с применением методов психологического и физического давления".

"По имеющейся информации, в городе Токмак российскими оккупантами 4 апреля планируется проведение так называемого референдума. В частности, оккупационная администрация уже оповестила местное население об этом мероприятии", – рассказали в Генштабе.

Также украинские военные выяснили, что в Мелитополе, который контролируют российские военные и Росгвардия, "противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых производит обстрелы на запорожском направлении".

"Оккупанты не оставляют идеи внедрить учебный процесс в учебных заведениях по своим стандартам и с русским языком в апреле 2022 года. Педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение", – объясняют в ВСУ.

По имеющейся информации, оккупанты присваивают прибывающую из Запорожья украинскую гуманитарную помощь и пытаются раздавать ее от оккупационных властей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)