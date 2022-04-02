В Сумскую область зашло много вражеских войск с территории России – глава ОГА

На освобожденных территориях, "где вчера были орковские танки", уже идет посевная, рассказал глава Сумской ОГА Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

Кроме того, по его словам, сформирован условный "коридор", через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении – на Россию.

"Они очень боятся местных жителей и наших военных, поэтому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются у этой техники или вдоль движения колонн", – предупредил Живицкий.

Так, по его словам, 31 марта в больницу доставили местного жителя, попавшего под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка, 1 апреля мужчина умер. В Бурине 1 апреля оккупанты обстреляли дома мирных жителей и гражданскую машину с людьми. Несколько человек ранены, их госпитализировали.

В Шосткинском районе вечером 31 марта между Белопольем и Путивлем российские военные задержали гражданскую машину с людьми, у них забрали телефоны, связи с людьми нет. По состоянию на 1 апреля их местонахождение неизвестно, телефоны выключены.

Глава области призвал жителей прислушаться к сообщениям властей.

"Еще два дня назад мы объявили об опасности передвижений для гражданского населения! Это касается Конотопского района и северной части Роменского", – написал Живицкий.

Ночью Живицкий также написал: "Орки бушуют от Белополья до Конотопа. Правда, не долго этому продолжаться! Окапываются, поэтому нам ямы для них рыть не придется, облегчают задачу!"

Он добавил, что на освобожденных территориях, "где вчера были орковские танки", уже едут украинские тракторы и сеялки.

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