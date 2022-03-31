В 20 областях Украины началась посевная – Шмыгаль

По данным правительства, посевную яровых культур можно провести на 6 млн га земель Фото: depositphotos.com

По его словам, "это действительно положительная новость", так как в это же время прошлого года посевная началась только в 15 регионах.

"Есть осторожный оптимизм относительно площади посевов яровых культур. По оперативным данным, посевную можно провести на 6 млн гектаров земель. Это 80% от площади, которая была засеяна в прошлом году", – сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что украинские аграрии сейчас менее мужественно и преданно держат свой фронт.

"За ними будущая продовольственная безопасность страны и мира. Спасибо им за смелость и преданность своему делу", – сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что благодаря государственному заказу на социальные продукты, украинская пищевая промышленность будет развертывать новые мощности и нанимать новых работников. Речь идет о 300 таких предприятиях.

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