В 20 областях Украины началась посевная – Шмыгаль

По его словам, "это действительно положительная новость", так как в это же время прошлого года посевная началась только в 15 регионах.
"Есть осторожный оптимизм относительно площади посевов яровых культур. По оперативным данным, посевную можно провести на 6 млн гектаров земель. Это 80% от площади, которая была засеяна в прошлом году", – сказал премьер-министр.
Он подчеркнул, что украинские аграрии сейчас менее мужественно и преданно держат свой фронт.
"За ними будущая продовольственная безопасность страны и мира. Спасибо им за смелость и преданность своему делу", – сказал Шмыгаль.
Он также сообщил, что благодаря государственному заказу на социальные продукты, украинская пищевая промышленность будет развертывать новые мощности и нанимать новых работников. Речь идет о 300 таких предприятиях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Генштабе ВСУ заявляли, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины. Экологи опасаются, что почти треть украинских полей могут быть незасеянными или недоступными из-за войны.
Министерство агрополитики запустило специальный сайт agrostatus.org, на котором аграрии могут зарегистрироваться и рассказать о проблемах, которые у них возникают в связи с посевной.
Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки – украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.
В Мининфраструктуры также пообещали обеспечить аграрный бизнес всем необходимым для посевной.