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В 20 областях Украины началась посевная – Шмыгаль

По данным правительства, посевную яровых культур можно провести на 6 млн га земель
По данным правительства, посевную яровых культур можно провести на 6 млн га земель
Фото: depositphotos.com

В 20 областях Украины началась посевная. Об этом сообщил 31 марта премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, "это действительно положительная новость", так как в это же время прошлого года посевная началась только в 15 регионах.

"Есть осторожный оптимизм относительно площади посевов яровых культур. По оперативным данным, посевную можно провести на 6 млн гектаров земель. Это 80% от площади, которая была засеяна в прошлом году", – сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что украинские аграрии сейчас менее мужественно и преданно держат свой фронт.

"За ними будущая продовольственная безопасность страны и мира. Спасибо им за смелость и преданность своему делу", – сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что благодаря государственному заказу на социальные продукты, украинская пищевая промышленность будет развертывать новые мощности и нанимать новых работников. Речь идет о 300 таких предприятиях.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/730116761484981/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Генштабе ВСУ заявляли, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины. Экологи опасаются, что почти треть украинских полей могут быть незасеянными или недоступными из-за войны.

Министерство агрополитики запустило специальный сайт agrostatus.org, на котором аграрии могут зарегистрироваться и рассказать о проблемах, которые у них возникают в связи с посевной. 

Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки – украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.

В Мининфраструктуры также пообещали обеспечить аграрный бизнес всем необходимым для посевной.

Теги: сельское хозяйство, бизнес, продукты, война России против Украины, Денис Шмыгаль
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