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Мининфраструктуры способно обеспечить аграриев всем необходимым для посевной – Кубраков

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Александр Кубраков (второй слева): Наша борьба продолжается, но она обязательно будет победной
Александр Кубраков (второй слева): Наша борьба продолжается, но она обязательно будет победной
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Мининфраструктуры обеспечит аграрный бизнес необходимыми ресурсами для проведения посевной кампании и поможет решить вопрос экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков по результатам переговоров с представителями аграрного бизнеса, пишет в Telegram пресс-служба ведомства.

"Наша ключевая задача – обеспечить стабильную логистику техники и запчастей к ней, удобрений, горючего и тому подобного. Все необходимое для работы хозяйств. Да, есть некоторые сложности на отдельных маршрутах, однако в целом мы можем говорить о том, что мы способны обеспечить бизнес всем необходимым для старта весенней посевной кампании", – отметил министр и добавил, что посевная уже началась на всех территориях, где не проходят боевые действия.

По его словам, министерство знает о проблемах отдельных хозяйств с лизингодателями и страховыми компаниями и уже готовит конкретные решения в кооперации с Минэкономики и МинАПК для решения этих проблем.

Также Кубраков рассказал, что идет работа над вопросом экспорта сельскохозяйственной продукции, так как военные действия временно закрыли доступ к украинским морским портам.

"Мы переориентируем экспорт аграрной продукции на мощности железной дороги. Параллельно повышаем общий уровень контейнеризации грузовой системы "Укрзалізниці", – объяснил он.

Отдельно министр рассказал о сотрудничестве с организацией World Central Kitchen, занимающейся поставкой пищи в регионы, где наблюдается гуманитарный кризис. По его данным, ежедневно эта организация дает пострадавшим около 250 тыс. порций питания.

Также Мининфраструктуры сотрудничает и с волонтерами из #ChefsForUkraine. Им будет оказано максимальное содействие в вопросах логистики для снабжения продовольствием. Будет усилена координация с таможней для ускорения процесса поставки гуманитарной помощи в Украину.

"Каждый день мы становимся сильнее, учимся адаптироваться к новым условиям, находим еще больше союзников по всему миру. Наша борьба продолжается, но она обязательно будет победной", – резюмировал министр.

Контекст:

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.

В тех районах Николаевской области, где не было оккупантов, уже началась посевная. В той части, где войска РФ отступили, происходит расчистка и подготовка к посевной. Об этом 21 марта сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Совет обороны Полтавской области 28 марта принял комплекс решений по проведению посевной кампании в условиях военного времени.

Министерство агрополитики запустило специальный сайт agrostatus.org, на котором аграрии могут зарегистрироваться и рассказать о проблемах, которые у них могут возникнуть во время посевной. В министерстве пообещали помочь каждому их решить.

Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания. Украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.

Теги: сельское хозяйство, экспорт, война России против Украины, Мининфраструктуры, Александр Кубраков
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