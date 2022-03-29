Мининфраструктуры способно обеспечить аграриев всем необходимым для посевной – Кубраков

Александр Кубраков (второй слева): Наша борьба продолжается, но она обязательно будет победной Фото: Олександр Кубраков / Facebook

"Наша ключевая задача – обеспечить стабильную логистику техники и запчастей к ней, удобрений, горючего и тому подобного. Все необходимое для работы хозяйств. Да, есть некоторые сложности на отдельных маршрутах, однако в целом мы можем говорить о том, что мы способны обеспечить бизнес всем необходимым для старта весенней посевной кампании", – отметил министр и добавил, что посевная уже началась на всех территориях, где не проходят боевые действия.

По его словам, министерство знает о проблемах отдельных хозяйств с лизингодателями и страховыми компаниями и уже готовит конкретные решения в кооперации с Минэкономики и МинАПК для решения этих проблем.

Также Кубраков рассказал, что идет работа над вопросом экспорта сельскохозяйственной продукции, так как военные действия временно закрыли доступ к украинским морским портам.

"Мы переориентируем экспорт аграрной продукции на мощности железной дороги. Параллельно повышаем общий уровень контейнеризации грузовой системы "Укрзалізниці", – объяснил он.

Отдельно министр рассказал о сотрудничестве с организацией World Central Kitchen, занимающейся поставкой пищи в регионы, где наблюдается гуманитарный кризис. По его данным, ежедневно эта организация дает пострадавшим около 250 тыс. порций питания.

Также Мининфраструктуры сотрудничает и с волонтерами из #ChefsForUkraine. Им будет оказано максимальное содействие в вопросах логистики для снабжения продовольствием. Будет усилена координация с таможней для ускорения процесса поставки гуманитарной помощи в Украину.

"Каждый день мы становимся сильнее, учимся адаптироваться к новым условиям, находим еще больше союзников по всему миру. Наша борьба продолжается, но она обязательно будет победной", – резюмировал министр.