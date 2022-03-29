Мининфраструктуры способно обеспечить аграриев всем необходимым для посевной – Кубраков

"Наша ключевая задача – обеспечить стабильную логистику техники и запчастей к ней, удобрений, горючего и тому подобного. Все необходимое для работы хозяйств. Да, есть некоторые сложности на отдельных маршрутах, однако в целом мы можем говорить о том, что мы способны обеспечить бизнес всем необходимым для старта весенней посевной кампании", – отметил министр и добавил, что посевная уже началась на всех территориях, где не проходят боевые действия.
По его словам, министерство знает о проблемах отдельных хозяйств с лизингодателями и страховыми компаниями и уже готовит конкретные решения в кооперации с Минэкономики и МинАПК для решения этих проблем.
Также Кубраков рассказал, что идет работа над вопросом экспорта сельскохозяйственной продукции, так как военные действия временно закрыли доступ к украинским морским портам.
"Мы переориентируем экспорт аграрной продукции на мощности железной дороги. Параллельно повышаем общий уровень контейнеризации грузовой системы "Укрзалізниці", – объяснил он.
Отдельно министр рассказал о сотрудничестве с организацией World Central Kitchen, занимающейся поставкой пищи в регионы, где наблюдается гуманитарный кризис. По его данным, ежедневно эта организация дает пострадавшим около 250 тыс. порций питания.
Также Мининфраструктуры сотрудничает и с волонтерами из #ChefsForUkraine. Им будет оказано максимальное содействие в вопросах логистики для снабжения продовольствием. Будет усилена координация с таможней для ускорения процесса поставки гуманитарной помощи в Украину.
"Каждый день мы становимся сильнее, учимся адаптироваться к новым условиям, находим еще больше союзников по всему миру. Наша борьба продолжается, но она обязательно будет победной", – резюмировал министр.
В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.
В тех районах Николаевской области, где не было оккупантов, уже началась посевная. В той части, где войска РФ отступили, происходит расчистка и подготовка к посевной. Об этом 21 марта сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Совет обороны Полтавской области 28 марта принял комплекс решений по проведению посевной кампании в условиях военного времени.
Министерство агрополитики запустило специальный сайт agrostatus.org, на котором аграрии могут зарегистрироваться и рассказать о проблемах, которые у них могут возникнуть во время посевной. В министерстве пообещали помочь каждому их решить.
Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания. Украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.