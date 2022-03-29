"Чем могут, тем и сеют". В Минагрополитики дали рекомендации украинским фермерам

"Делаем прицел на те культуры, которые фермеры могут посеять. Чем могут, тем и сеют. Сейчас нет времени говорить: продайте семена одни, купите семена вторые. Это можно будет делать на следующие сезоны", – пояснил он.

25 марта Минагрополитики сообщило, что к севу яровых культур приступили 11 областей Украины. В прошлом году в это время посев еще не начинали.

"По состоянию на 23 марта прогнозируемые площади посева основных яровых культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 5,990 млн га, что на 1,689 млн га меньше показателя прошлого года (7,679 млн га)", – отметили в релизе.