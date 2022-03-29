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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чем могут, тем и сеют". В Минагрополитики дали рекомендации украинским фермерам

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К севу яровых культур приступили 11 областей Украины
К севу яровых культур приступили 11 областей Украины
Фото: depositphotos.com

В Министерстве аграрной политики рекомендовали украинским фермерам выращивать те культуры, семена которых у них есть. Об этом глава министерства Николай Сольский сказал 28 марта в комментарии "РБК-Украина".

"Делаем прицел на те культуры, которые фермеры могут посеять. Чем могут, тем и сеют. Сейчас нет времени говорить: продайте семена одни, купите семена вторые. Это можно будет делать на следующие сезоны", – пояснил он.

25 марта Минагрополитики сообщило, что к севу яровых культур приступили 11 областей Украины. В прошлом году в это время посев еще не начинали.

"По состоянию на 23 марта прогнозируемые площади посева основных яровых культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 5,990 млн га, что на 1,689 млн га меньше показателя прошлого года (7,679 млн га)", – отметили в релизе.

Контекст:

В генштабе ВСУ заявили, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.

В тех районах Николаевской области, где не было оккупантов, уже началась посевная. В той части, где войска РФ отступили, происходит расчистка и подготовка к посевной. Об этом 21 марта сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Совет обороны Полтавской области 28 марта принял комплекс решений по проведению посевной кампании в условиях военного времени.

Министерство агрополитики запустило специальный сайт agrostatus.org, на котором аграрии могут зарегистрироваться и рассказать о проблемах, которые у них могут возникнуть во время посевной. В министерстве пообещали помочь каждому их решить.

Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания. Украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.

Теги: Украина, сельское хозяйство, Министерство аграрной политики, фермеры, Николай Сольский
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