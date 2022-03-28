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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Полтавской области заработал Штаб посевной кампании

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Работники и техника, задействованные в посевной кампании, бронируются от мобилизации и изъятия
Работники и техника, задействованные в посевной кампании, бронируются от мобилизации и изъятия
Фото: depositphotos.com

Совет обороны Полтавской области принял комплекс решений по проведению посевной кампании в условиях военного времени, сообщил в Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Сейчас активно готовимся к весенне-полевым работам, чтобы засеять 1,4 млн га и обеспечить продовольственную безопасность Украины", – отметил он.

В частности, создан Штаб посевной кампании, который будет работать над устранением всех неотложных проблем, возникающих у аграриев.

Также создана база данных наличия семян и удобрений, сформирован резерв горючего. Кроме того, было решено, что "для передвижения техники во время комендантского часа и через блокпосты не нужны спецразрешения, а работники и техника, задействованные в посевной кампании, бронируются от мобилизации и изъятия", проинформировал Лунин.

Он добавил, что руководство области работает на "экономическом фронте" – в частности, над получением предприятиями госзаказов.

"Половина заведений питания и заведений сферы услуг в Полтавской области уже работают. Предприятия легкой промышленности уже загружены на 60%. Но мы должны продолжать наращивать мощности", – убежден глава области.

На сегодня область приняла на постоянное проживание 16 тыс. переселенцев.

"Нам удалось эвакуировать более 100 тыс. человек из Сумcкой области, мы передали в Сумскую и Харьковскую область около 1300 тонн гуманитарных грузов", – написал Дмитрий Лунин.

Контекст:

В генштабе ВСУ заявили, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.

В тех районах Николаевской области, где не было оккупантов, уже также началась посевная. В той части, где войска РФ отступили, происходит расчистка и подготовка к посевной.

Министерство агрополитики запустило специальный сайт agrostatus.org, на котором аграрии могут зарегистрироваться и рассказать о проблемах, которые у них могут возникнуть во время посевной. В министерстве пообещали помочь каждому их решить. 

Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания.  Украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита. 

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж. 

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал 11 марта, что Украина производит продукции в пять раз больше, чем потребляет, поэтому запасов продовольствия для внутреннего потребления достаточно

Теги: сельское хозяйство, Полтавская область, война России против Украины, Полтавская ОГА, Дмитрий Лунин
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