В Полтавской области заработал Штаб посевной кампании

Работники и техника, задействованные в посевной кампании, бронируются от мобилизации и изъятия Фото: depositphotos.com

"Сейчас активно готовимся к весенне-полевым работам, чтобы засеять 1,4 млн га и обеспечить продовольственную безопасность Украины", – отметил он.

В частности, создан Штаб посевной кампании, который будет работать над устранением всех неотложных проблем, возникающих у аграриев.

Также создана база данных наличия семян и удобрений, сформирован резерв горючего. Кроме того, было решено, что "для передвижения техники во время комендантского часа и через блокпосты не нужны спецразрешения, а работники и техника, задействованные в посевной кампании, бронируются от мобилизации и изъятия", проинформировал Лунин.

Он добавил, что руководство области работает на "экономическом фронте" – в частности, над получением предприятиями госзаказов.

"Половина заведений питания и заведений сферы услуг в Полтавской области уже работают. Предприятия легкой промышленности уже загружены на 60%. Но мы должны продолжать наращивать мощности", – убежден глава области.

На сегодня область приняла на постоянное проживание 16 тыс. переселенцев.

"Нам удалось эвакуировать более 100 тыс. человек из Сумcкой области, мы передали в Сумскую и Харьковскую область около 1300 тонн гуманитарных грузов", – написал Дмитрий Лунин.