В Полтавской области заработал Штаб посевной кампании

"Сейчас активно готовимся к весенне-полевым работам, чтобы засеять 1,4 млн га и обеспечить продовольственную безопасность Украины", – отметил он.
В частности, создан Штаб посевной кампании, который будет работать над устранением всех неотложных проблем, возникающих у аграриев.
Также создана база данных наличия семян и удобрений, сформирован резерв горючего. Кроме того, было решено, что "для передвижения техники во время комендантского часа и через блокпосты не нужны спецразрешения, а работники и техника, задействованные в посевной кампании, бронируются от мобилизации и изъятия", проинформировал Лунин.
Он добавил, что руководство области работает на "экономическом фронте" – в частности, над получением предприятиями госзаказов.
"Половина заведений питания и заведений сферы услуг в Полтавской области уже работают. Предприятия легкой промышленности уже загружены на 60%. Но мы должны продолжать наращивать мощности", – убежден глава области.
На сегодня область приняла на постоянное проживание 16 тыс. переселенцев.
"Нам удалось эвакуировать более 100 тыс. человек из Сумcкой области, мы передали в Сумскую и Харьковскую область около 1300 тонн гуманитарных грузов", – написал Дмитрий Лунин.
В генштабе ВСУ заявили, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.
В тех районах Николаевской области, где не было оккупантов, уже также началась посевная. В той части, где войска РФ отступили, происходит расчистка и подготовка к посевной.
Министерство агрополитики запустило специальный сайт agrostatus.org, на котором аграрии могут зарегистрироваться и рассказать о проблемах, которые у них могут возникнуть во время посевной. В министерстве пообещали помочь каждому их решить.
Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания. Украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал 11 марта, что Украина производит продукции в пять раз больше, чем потребляет, поэтому запасов продовольствия для внутреннего потребления достаточно