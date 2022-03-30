Посевной кампании в Ровенской области ничего не угрожает – глава ОВА

Глава Ровенской областной военной администрации встретился с руководителями АЗС и обсудил с ними обеспечение аграриев и бизнеса горючим Фото: depositphotos.com

"В Ровенской области амбициозный план – посеять 420 тыс. гектаров под яровые культуры. И мы не подведем", – заявил он.

Коваль отметил, что ракетные удары оккупантов по нефтебазам не сорвали подготовку к посевной. Глава ОВА встретился с руководителями АЗС и обсудил с ними обеспечение аграриев и бизнеса горючим. В ходе встречи были отработаны механизмы логистики и хранения топлива.

По состоянию на данный момент горюче-смазочные материалы сейчас в области рассредоточены, рассказал глава ОВА.

"Кроме того, сельхозпроизводители сделали запасы дистанционно от своих предприятий", – добавил Виталий Коваль.