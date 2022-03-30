World Central Kitchen поможет украинским аграриям с приобретением семян, удобрений и агрохимикатов – Минэкономики

Волонтерская инициатива этой организации, ChefsForUkraine, уже активно работает в Украине, обеспечивая готовыми блюдами людей в пострадавших от боевых действий регионах.
"Вместе мы планируем обеспечение продовольствием не только завтра, но и послезавтра, и не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и Африке, ведь от успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность", – отметила Свириденко.
Министр добавила, что государство уже прилагает максимум усилий для обеспечения успешного прохождения сельхозкампании в условиях военного положения. В частности, благодаря внедрению механизма беспроцентного кредитования на приобретение техники, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, пополнение оборотных средств и т. д.
В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.
В тех районах Николаевской области, где не было оккупантов, уже началась посевная. В той части, где войска РФ отступили, происходит расчистка и подготовка к посевной. Об этом 21 марта сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Совет обороны Полтавской области 28 марта принял комплекс решений по проведению посевной кампании в условиях военного времени.
Министерство агрополитики запустило специальный сайт agrostatus.org, на котором аграрии могут зарегистрироваться и рассказать о проблемах, которые у них могут возникнуть во время посевной. В министерстве пообещали помочь каждому их решить.
Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания. Украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.