ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

World Central Kitchen поможет украинским аграриям с приобретением семян, удобрений и агрохимикатов – Минэкономики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
От успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность, отметили в Минэкономики
От успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность, отметили в Минэкономики
Фото: depositphotos.com

Неправительственная организация World Central Kitchen готова привлечь свои ресурсы для предоставления украинским аграриям помощи в приобретении семенного фонда, удобрений и агрохимикатов. Об этом сообщила в Fecebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко после встречи с представителями World Central Kitchen и украинского агробизнеса.

Волонтерская инициатива этой организации, ChefsForUkraine, уже активно работает в Украине, обеспечивая готовыми блюдами людей в пострадавших от боевых действий регионах.

"Вместе мы планируем обеспечение продовольствием не только завтра, но и послезавтра, и не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и Африке, ведь от успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность", – отметила Свириденко.

Министр добавила, что государство уже прилагает максимум усилий для обеспечения успешного прохождения сельхозкампании в условиях военного положения. В частности, благодаря внедрению механизма беспроцентного кредитования на приобретение техники, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, пополнение оборотных средств и т. д.

https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/7122761694461148

Контекст:

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.

В тех районах Николаевской области, где не было оккупантов, уже началась посевная. В той части, где войска РФ отступили, происходит расчистка и подготовка к посевной. Об этом 21 марта сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Совет обороны Полтавской области 28 марта принял комплекс решений по проведению посевной кампании в условиях военного времени.

Министерство агрополитики запустило специальный сайт agrostatus.org, на котором аграрии могут зарегистрироваться и рассказать о проблемах, которые у них могут возникнуть во время посевной. В министерстве пообещали помочь каждому их решить.

Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания. Украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.

Теги: экономика, сельское хозяйство, помощь, война России против Украины, фермеры, Минэкономики, Юлия Свириденко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
Осадчая проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем
Осадчая – проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем
  Джамала – российским оккупантам: Вы сами не понимаете, за что воюете. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?
  Джамала – российским оккупантам: Вы сами не понимаете, за что воюете. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
  "То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались". Каминская заявила, что помирилась с певицей Викой
  "То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались". Каминская заявила, что помирилась с певицей Викой
22-летний солист Måneskin показал редкие совместные фото со своей 25-летней возлюбленной
22-летний солист Måneskin показал редкие совместные фото со своей 25-летней возлюбленной
В Ужгороде на железнодорожном вокзале состоялся концерт памяти с участием Могилевской
В Ужгороде на железнодорожном вокзале состоялся концерт памяти с участием Могилевской
С NLAW в руках. Украинский художник изобразил на одной картине Залужного и Резникова
С NLAW в руках. Украинский художник изобразил на одной картине Залужного и Резникова
  "Боятся потерять сытость и обласканность властями". Боклан высказался о российских артистах, которые замалчивают или поддерживают войну
  "Боятся потерять сытость и обласканность властями". Боклан высказался о российских артистах, которые замалчивают или поддерживают войну
"Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга". Макс Барских выступил перед переселенцами во Львове
"Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга". Макс Барских выступил перед переселенцами во Львове
"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"
"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"
"Поддержим Украину громко и на весь мир". Фронтмен рок-группы Pink Floyd связался с раненым лидером "Бумбокс" Хлывнюком
"Поддержим Украину громко и на весь мир". Фронтмен рок-группы Pink Floyd связался с раненым лидером "Бумбокс" Хлывнюком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу (46811)
2
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (18951)
3
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (16014)
4
"Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне (15527)
5
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже (12057)
6
"Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео (8274)
7
Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит (6943)
8
"Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео (6937)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS