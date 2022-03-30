World Central Kitchen поможет украинским аграриям с приобретением семян, удобрений и агрохимикатов – Минэкономики

От успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность, отметили в Минэкономики Фото: depositphotos.com

Волонтерская инициатива этой организации, ChefsForUkraine, уже активно работает в Украине, обеспечивая готовыми блюдами людей в пострадавших от боевых действий регионах.

"Вместе мы планируем обеспечение продовольствием не только завтра, но и послезавтра, и не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и Африке, ведь от успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность", – отметила Свириденко.

Министр добавила, что государство уже прилагает максимум усилий для обеспечения успешного прохождения сельхозкампании в условиях военного положения. В частности, благодаря внедрению механизма беспроцентного кредитования на приобретение техники, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, пополнение оборотных средств и т. д.