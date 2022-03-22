Кредиты бизнесу под 0% будут предоставляться по программе "5–7–9%" – Свириденко

Она рассказала, что 18 марта правительство приняло решение о расширении программы "Доступные кредиты "5–7–9%". Любой бизнес в течение действия военного положения и месяц после его завершения сможет получить кредит под 0%. После этого кредитная ставка будет составлять 5%. Также увеличена максимальная сумма кредита до 60 млн грн.
По словам Свириденко, срок кредитования по программе "5–7–9%" будет зависеть от целевого назначения средств. На реализацию инвестиционного проекта и на рефинансирование задолженности кредит предоставляется максимум на пять лет. Для финансирования оборотного капитала – на три года.
Правительство также расширило список инструментов, которые позволят банкам предоставлять кредиты в рамках программы "5–7–9%" в случае нехватки обеспечения. Экспортно-кредитное агентство сможет страховать кредиты предпринимателей-экспортеров, что значительно упростит доступ к дешевому финансированию. Сняты и ограничения на участие в программе.
"Отныне кредит сможет получить любая украинская компания (где конечными бенефициарами с долей более 50% являются украинцы). В то же время не смогут взять кредит предприятия, участником или конечным бенефициаром которых являются граждане государства-агрессора или лица, которые принадлежали к террористическим организациям", – отметила Свириденко.
Кроме того, по ее словам, ограничение размера допустимого государственного пособия, которое может получить предприниматель, не будет применяться в период действия военного положения – ранее такое ограничение действовало в силу закона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
17 марта в Закарпатской областной военной администрации сообщили, что решение о переводе деятельности из зон активных боевых действий в эту область приняли уже 120 предприятий.
14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока государство воюет, "должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины". Он сказал, что Украине на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. "Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены", – отметил президент. 14 марта он сообщил о старте налоговой реформы и объяснил, в чем она будет заключаться.
17 марта глава государства объявил об упрощении условий ведения бизнеса. Он рассказал, что правительство подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы "5–7–9%". Также любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс один месяц после войны.
"Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал Зеленский.