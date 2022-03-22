Кредиты бизнесу под 0% будут предоставляться по программе "5–7–9%" – Свириденко

Она рассказала, что 18 марта правительство приняло решение о расширении программы "Доступные кредиты "5–7–9%". Любой бизнес в течение действия военного положения и месяц после его завершения сможет получить кредит под 0%. После этого кредитная ставка будет составлять 5%. Также увеличена максимальная сумма кредита до 60 млн грн.

По словам Свириденко, срок кредитования по программе "5–7–9%" будет зависеть от целевого назначения средств. На реализацию инвестиционного проекта и на рефинансирование задолженности кредит предоставляется максимум на пять лет. Для финансирования оборотного капитала – на три года.

Правительство также расширило список инструментов, которые позволят банкам предоставлять кредиты в рамках программы "5–7–9%" в случае нехватки обеспечения. Экспортно-кредитное агентство сможет страховать кредиты предпринимателей-экспортеров, что значительно упростит доступ к дешевому финансированию. Сняты и ограничения на участие в программе.

"Отныне кредит сможет получить любая украинская компания (где конечными бенефициарами с долей более 50% являются украинцы). В то же время не смогут взять кредит предприятия, участником или конечным бенефициаром которых являются граждане государства-агрессора или лица, которые принадлежали к террористическим организациям", – отметила Свириденко.

Кроме того, по ее словам, ограничение размера допустимого государственного пособия, которое может получить предприниматель, не будет применяться в период действия военного положения – ранее такое ограничение действовало в силу закона.

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