"Аграрии в условиях войны – тоже наши герои". Аграрные предприятия в управлении ФГИ обработали 7 тыс. га

Аграрные предприятия сейчас проводят посевную чуть ли не на линии огня, отметили в ФГИ Фото: depositphotos.com

Она добавила, что несмотря на угрозы, аграрные предприятия проводят посевную чуть ли не на линии огня, поскольку понимают важность своего вклада в продовольственную безопасность государства.

"Поэтому аграрии в условиях войны – это тоже наши защитники и герои, подвиг которых Украина будет всегда помнить", – отметила Ольга Батова.

Профильный департамент фонда совместно с другими государственными органами ежедневно работает над обеспечением нужд аграрных предприятий для завершения посевной на 100% имеющихся площадей, добавили в ФГИ.