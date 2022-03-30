"Аграрии в условиях войны – тоже наши герои". Аграрные предприятия в управлении ФГИ обработали 7 тыс. га

Она добавила, что несмотря на угрозы, аграрные предприятия проводят посевную чуть ли не на линии огня, поскольку понимают важность своего вклада в продовольственную безопасность государства.
"Поэтому аграрии в условиях войны – это тоже наши защитники и герои, подвиг которых Украина будет всегда помнить", – отметила Ольга Батова.
Профильный департамент фонда совместно с другими государственными органами ежедневно работает над обеспечением нужд аграрных предприятий для завершения посевной на 100% имеющихся площадей, добавили в ФГИ.
В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины. Экологи опасаются, что почти треть украинских полей могут быть незасеянными или недоступными из-за войны.
Ряд областей – Николаевская, Полтавская, Ровенская – начали посевную или готовятся к ней.
Министерство агрополитики запустило специальный сайт agrostatus.org, на котором аграрии могут зарегистрироваться и рассказать о проблемах, которые у них могут возникнуть во время посевной.
Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки – украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.
В Мининфраструктуры также пообещали обеспечить аграрный бизнес всем необходимым для посевной.