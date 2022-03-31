В Сумской области из реки достали российский танк, затонувший вместе с экипажем

Танк вместе с танкистами со дна реки доставали сотрудники Госсслужбы по чрезвычайным ситуациям и военнослужащие территориальной обороны.

"С телами танкистов будут проведены процедуры, предусмотренные украинским и международным законодательством. Судьбу же боевой машины решит соответствующая экспертная группа, также в рамках закона", – уточнили в Генштабе.

Пресс-центр ТрО тоже сообщил об извлечении "российских водолазов" из реки в Сумской области и опубликовал фото, где видны тела погибших оккупантов.

"Танк для погружения оказался непригодным, экипаж покончил жизнь досадным самоубийством", – прокомментировали в ТрО. О количестве российских солдат, утонувших в танке, не сообщается.

Война России против Украины. Главное (обновляется)