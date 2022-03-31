В освобожденном Тростянце привокзальную площадь отстроит "Укрзалізниця" – Кубраков

Восстановлением одного из разрушенных объектов – привокзальной площади – займется "Укрзалізниця", о чем уже достигнута договоренность, сообщил министр.
"Посетили освобожденный Тростянец. Месяц город занимали русские оккупанты. Неподсчитанные смерти, разрушенные площади и дома. По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше, а когда этого не произошло, стали заниматься мародерством и хаотичной защитой", – написал Кубраков.
Еще одним разрушенным объектом Тростянца стала недавно восстановленная и переоснащенная городская больница.
"Расстреляна городская больница. Военные и местные жители не находят никакого логического или тактического объяснения, зачем", – написал министр.
Сейчас в городе работают саперы и ГСЧС. Подсчитывается также ущерб и планируется восстановление уничтоженных объектов, отметил он.
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Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта.
В освобожденном Тростянце сильно повреждены центральная часть города, район больницы и лесничества, район железнодорожного вокзала и автовокзала полностью разрушены, сообщил 28 марта глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. На территории много минирований, растяжки.
Оставшихся без жилья людей перевозят в Сумы, их расселили в общежитиях. Тяжелых раненых переводят в ближайшие больницы, для оставшихся оборудовали медпункт.