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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В освобожденном Тростянце привокзальную площадь отстроит "Укрзалізниця" – Кубраков

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Александр Кубраков: Россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше
Александр Кубраков: Россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

В освобожденном несколько дней назад Тростянце в Сумской области российские оккупанты оставили после себя многочисленные разрушения среди жилой и социальной инфраструктуры, рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в своем Facebook, посетив город.

Восстановлением одного из разрушенных объектов – привокзальной площади – займется "Укрзалізниця", о чем уже достигнута договоренность, сообщил министр.

"Посетили освобожденный Тростянец. Месяц город занимали русские оккупанты. Неподсчитанные смерти, разрушенные площади и дома. По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше, а когда этого не произошло, стали заниматься мародерством и хаотичной защитой", – написал Кубраков.

Еще одним разрушенным объектом Тростянца стала недавно восстановленная и переоснащенная городская больница.

"Расстреляна городская больница. Военные и местные жители не находят никакого логического или тактического объяснения, зачем", – написал министр.

Сейчас в городе работают саперы и ГСЧС. Подсчитывается также ущерб и планируется восстановление уничтоженных объектов, отметил он.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2090626024442315


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта

В освобожденном Тростянце сильно повреждены центральная часть города, район больницы и лесничества, район железнодорожного вокзала и автовокзала полностью разрушены, сообщил 28 марта глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. На территории много минирований, растяжки. 

Оставшихся без жилья людей перевозят в Сумы, их расселили в общежитиях. Тяжелых раненых переводят в ближайшие больницы, для оставшихся оборудовали медпункт. 

Теги: война, Сумская область, Укрзалізниця, больница, вокзал, война России против Украины, ущерб, инфраструктура, Александр Кубраков, российские оккупанты, Тростянец
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