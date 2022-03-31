В освобожденном Тростянце привокзальную площадь отстроит "Укрзалізниця" – Кубраков

Александр Кубраков: Россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Восстановлением одного из разрушенных объектов – привокзальной площади – займется "Укрзалізниця", о чем уже достигнута договоренность, сообщил министр.

"Посетили освобожденный Тростянец. Месяц город занимали русские оккупанты. Неподсчитанные смерти, разрушенные площади и дома. По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше, а когда этого не произошло, стали заниматься мародерством и хаотичной защитой", – написал Кубраков.

Еще одним разрушенным объектом Тростянца стала недавно восстановленная и переоснащенная городская больница.

"Расстреляна городская больница. Военные и местные жители не находят никакого логического или тактического объяснения, зачем", – написал министр.

Сейчас в городе работают саперы и ГСЧС. Подсчитывается также ущерб и планируется восстановление уничтоженных объектов, отметил он.



Война России против Украины. Главное (обновляется)