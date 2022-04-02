В Украине находятся 75 батальонно-тактических групп российских оккупантов, уничтожено 16 БТГр – Генштаб ВСУ

"В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории нашего государства привлечено до 75 БТГр, на восстановлении боеспособности находится до 34 БТГр, полностью уничтожено 16 БТГр", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что данная информация уточняется.

Также в Генштабе рассказали о дальнейших намерениях противника.

"По имеющейся информации, враг имеет намерения по окружению группировки Объединенных сил и выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей. В целях сковывания действий наших войск будет продолжать удержание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины (с Республикой Беларусь и РФ соответственно)", – объяснили в Генштабе.

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В марте эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк объяснял изданию НВ, что в БТГр входит до 1000 человек личного состава.