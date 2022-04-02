Основная часть российских войск, блокирующих Чернигов, готовится к уходу на территорию РФ – Генштаб ВСУ

"На северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41-й общевойсковой армии для блокирования города Чернигова. По имеющейся информации, основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для отхода на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Также, по данным украинских военных, захватчики отходят и на полесском направлении.
"Противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию Республики Беларусь. В целях замедления продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование брошенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации", – объяснили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В последние дни Вооруженные силы Украины оттеснили противника на киевском и черниговском направлениях. Так, 1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов, которые находятся с восточной и западной сторон Киева.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.
В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.
Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".
31 марта британская разведка заявила, что в ближайшее время в окрестностях Киева развернутся ожесточенные бои между украинской армией и российскими оккупантами.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что по информации разведки НАТО, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.