Основная часть российских войск, блокирующих Чернигов, готовится к уходу на территорию РФ – Генштаб ВСУ

"На северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41-й общевойсковой армии для блокирования города Чернигова. По имеющейся информации, основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для отхода на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Также, по данным украинских военных, захватчики отходят и на полесском направлении.

"Противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию Республики Беларусь. В целях замедления продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование брошенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации", – объяснили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В последние дни Вооруженные силы Украины оттеснили противника на киевском и черниговском направлениях. Так, 1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов, которые находятся с восточной и западной сторон Киева.