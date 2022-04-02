Потери российских оккупантов в ходе масштабного вторжения в Украину составили 17,8 тыс. человек – Генштаб ВСУ

Ориентировочные данные (из-за интенсивных боевых действий подсчеты затруднены) о потерях противника:

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на апрель российским оккупантам удалось захватить часть территорий на юге, севере и северо-востоке страны, а также продвинуться на Донбассе. Бои продолжаются.

В последние дни Вооруженные силы Украины оттеснили противника на киевском и черниговском направлениях. Так, 1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов, которые находятся с восточной и западной сторон Киева.