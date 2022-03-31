"Где спали, там ходили в туалет, там и ели". Войска РФ в Тростянце оставили после себя разрушения, горы мусора и грязь. Видео

В ролике показан масштаб разрушений, а также помещение, в котором находились более трех недель оккупанты.
По словам сотрудника Госслужбы чрезвычайных ситуаций, давшего комментарий для сюжета, российские военные скрывались в бомбоубежище.
"Жили они очень... В одном месте у них были и туалет, и кухня, и ванная. Вместе они ходили в одной комнате – там, где спали, там ходили в туалет, там они и ели, – рассказывает спасатель. – Они ели из раковины макароны".
Он отмечает, что в помещении грязно, тем временем в сюжете показывают те самые макароны в раковине, и большое количество мусора.
"Можно пройти, посмотреть. Это надо показать и почувствовать запах. Находились они здесь 3 недели. И это только 10% мусора, который они оставили после себя. А так, вообще весь автовокзал в мусоре... Пути, подвальные помещения, склады, все уголки", – говорят в ГСЧС.
Спасатели в Тростянце ищут людей под завалами, саперы проводят разминирование территории. Пока под завалами не нашли ни живых, ни мертвых жителей города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта.
В освобожденном Тростянце сильно повреждены центральная часть города, район больницы и лесничества, район железнодорожного вокзала и автовокзала полностью разрушены, сообщил 28 марта глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. На территории много минирований, растяжки.
Оставшихся без жилья людей перевозят в Сумы, их расселили в общежитиях. Тяжелых раненых переводят в ближайшие больницы, для оставшихся оборудовали медпункт