"Где спали, там ходили в туалет, там и ели". Войска РФ в Тростянце оставили после себя разрушения, горы мусора и грязь. Видео

В ролике показан масштаб разрушений, а также помещение, в котором находились более трех недель оккупанты.

По словам сотрудника Госслужбы чрезвычайных ситуаций, давшего комментарий для сюжета, российские военные скрывались в бомбоубежище.

"Жили они очень... В одном месте у них были и туалет, и кухня, и ванная. Вместе они ходили в одной комнате – там, где спали, там ходили в туалет, там они и ели, – рассказывает спасатель. – Они ели из раковины макароны".

Он отмечает, что в помещении грязно, тем временем в сюжете показывают те самые макароны в раковине, и большое количество мусора.

"Можно пройти, посмотреть. Это надо показать и почувствовать запах. Находились они здесь 3 недели. И это только 10% мусора, который они оставили после себя. А так, вообще весь автовокзал в мусоре... Пути, подвальные помещения, склады, все уголки", – говорят в ГСЧС.

Спасатели в Тростянце ищут людей под завалами, саперы проводят разминирование территории. Пока под завалами не нашли ни живых, ни мертвых жителей города.

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