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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Где спали, там ходили в туалет, там и ели". Войска РФ в Тростянце оставили после себя разрушения, горы мусора и грязь. Видео

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Такое "блюдо" оккупанты оставили в раковине
Такое "блюдо" оккупанты оставили в раковине
Скриншот: Український свідок / YouTube

31 марта на YouTube-канале "Український свідок" обнародовали сюжет, снятый в городе Тростянец Сумской области в первые дни после его зачистки от оккупантов.

В ролике показан масштаб разрушений, а также помещение, в котором находились более трех недель оккупанты. 

По словам сотрудника Госслужбы чрезвычайных ситуаций, давшего комментарий для сюжета, российские военные скрывались в бомбоубежище. 

"Жили они очень... В одном месте у них были и туалет, и кухня, и ванная. Вместе они ходили в одной комнате – там, где спали, там ходили в туалет, там они и ели, – рассказывает спасатель. – Они ели из раковины макароны". 

Он отмечает, что в помещении грязно, тем временем в сюжете показывают те самые макароны в раковине, и большое количество мусора. 

"Можно пройти, посмотреть. Это надо показать и почувствовать запах. Находились они здесь 3 недели. И это только 10% мусора, который они оставили после себя. А так, вообще весь автовокзал в мусоре... Пути, подвальные помещения, склады, все уголки", – говорят в ГСЧС. 

Спасатели в Тростянце ищут людей под завалами, саперы проводят разминирование территории. Пока под завалами не нашли ни живых, ни мертвых жителей города.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Український свідок / YouTube
Контекст:

Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта

В освобожденном Тростянце сильно повреждены центральная часть города, район больницы и лесничества, район железнодорожного вокзала и автовокзала полностью разрушены, сообщил 28 марта глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. На территории много минирований, растяжки. 

Оставшихся без жилья людей перевозят в Сумы, их расселили в общежитиях. Тяжелых раненых переводят в ближайшие больницы, для оставшихся оборудовали медпункт

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, бомбоубежище, вокзал, война России против Украины, мусор, войска, туалет, российские военные, российские оккупанты, Тростянец
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