Потери российской армии в Украине достигли 18 тыс. человек – Генштаб ВСУ

Ориентировочные данные (из-за интенсивных боевых действий подсчеты затруднены) о потерях противника:
- личный состав ‒ 18 000 человек;
- танки ‒ 644 единицы;
- боевые бронированные машины ‒ 1830 единиц;
- артиллерийские системы – 325 единиц;
- реактивные системы залпового огня ‒ 105 единиц;
- средства противовоздушной обороны ‒ 54 единицы;
- самолеты – 143 единицы;
- вертолеты – 134 единицы;
- автомобильная техника ‒ 1249 единиц;
- корабли и катера ‒ 7 единиц;
- цистерны с горюче-смазочными материалами ‒ 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 единиц;
- специальная техника – 24 единицы;
- пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов ‒ 4 единицы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
По состоянию на апрель российским оккупантам удалось захватить часть территорий на юге, севере и северо-востоке страны, а также продвинуться на Донбассе. Бои продолжаются.
2 апреля Вооруженные силы Украины полностью освободили Киевскую область.