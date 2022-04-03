Anonymous слили данные 120 тыс. российских военных, воюющих против Украины

"Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны быть подвергнуты трибуналу за военные преступления", – говорится в сообщении.
Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -— Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022
https://ddosecrets * . * com/wiki/Russian_soldier_leak
All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.
Двумя днями ранее эти же данные публиковала "Украинская правда". Журналисты их получили от Центра оборонных стратегий, а те – от "надежных источников".
Среди данных в списке имена, табельный номер и место службы россиян. Посмотреть их можно по ссылке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.
После вторжения РФ в Украину Anonymous объявили войну РФ и регулярно атакуют российские госструктуры и госмедиа. Например, они взламывали сайт минобороны РФ, нарушали работу сайтов правительства Чечни и минобороны Беларуси, взламывали Центробанк РФ.
18 марта группа заявила, что с момента вторжения российских оккупантов в Украину взломала уже более 2500 сайтов российского и белорусского правительств.