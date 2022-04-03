Anonymous слили данные 120 тыс. российских военных, воюющих против Украины

"Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны быть подвергнуты трибуналу за военные преступления", – говорится в сообщении.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -

https://ddosecrets * . * com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal. — Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022

Двумя днями ранее эти же данные публиковала "Украинская правда". Журналисты их получили от Центра оборонных стратегий, а те – от "надежных источников".

Среди данных в списке имена, табельный номер и место службы россиян. Посмотреть их можно по ссылке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)