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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Anonymous слили данные 120 тыс. российских военных, воюющих против Украины

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Среди слитых данных: имена, табельный номер и место службы россиян
Среди слитых данных: имена, табельный номер и место службы россиян
Фото: depositphotos.com

Хакерская группировка Anonymous слила личные данные 120 тыс. военных-оккупантов, участвующих в военной агрессии против Украины. Об этом хакеры сообщили в Twitter.

"Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны быть подвергнуты трибуналу за военные преступления", – говорится в сообщении.

Двумя днями ранее эти же данные публиковала "Украинская правда". Журналисты их получили от Центра оборонных стратегий, а те – от "надежных источников".

Среди данных в списке имена, табельный номер и место службы россиян. Посмотреть их можно по ссылке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

После вторжения РФ в Украину Anonymous объявили войну РФ и регулярно атакуют российские госструктуры и госмедиа. Например, они взламывали сайт минобороны РФ, нарушали работу сайтов правительства Чечни и минобороны Беларуси, взламывали Центробанк РФ.

18 марта группа заявила, что с момента вторжения российских оккупантов в Украину взломала уже более 2500 сайтов российского и белорусского правительств.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: хакеры, армия, война, Anonymous, война России против Украины, кибератака
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