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Хакеры Anonymous стерли все данные с серверов Росавиации. Ведомству пришлось перейти на бумажный документооборот

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В результате атаки на Росавиацию были стерты с серверов все документы, файлы, регистрационные данные воздушных судов и почта
В результате атаки на Росавиацию были стерты с серверов все документы, файлы, регистрационные данные воздушных судов и почта
Фото: Федеральное агентство воздушного транспорта - Росавиация / Facebook

Хакерская группировка Anonymous атаковала IT-инфраструктуру авиации России. В итоге удалились более 65 терабайт данных, а сама сеть "легла". Об этом Anonymous 29 марта сообщили в Twitter.

"Мощная кибератака на серверы управления гражданской авиации России: нет больше данных и резервного копирования", – говорится в сообщении.

Как отмечает aviation24, в результате атаки были стерты с серверов все документы, файлы, регистрационные данные воздушных судов и почта.

Из-за атаки Росавиация перешла на бумажный документооборот, следует из телеграммы главы ведомства Александра Нерадько, копия которой есть у РБК. Документ также опубликовал Telegram-канал "Авиаторщина".

Согласно документу, решение принято "в связи с временным отсутствием доступа к сети интернет и сбоем в системе электронного документооборота Росавиации".

"Порядок документооборота определяется действующей инструкцией по делопроизводству. Информационное взаимодействие будет осуществляться по каналу АФТН (для срочных коротких сообщений), фельдъегерской почтой и почтовыми отправлениями "Почтой России", – говорится в тексте.

Подлинность телеграммы подтвердил источник РБК в авиавластях. По его словам, в ситуации со сбоем системы электронного документооборота агентства, который произошел из-за хакерской атаки в эти выходные, разбираются правоохранительные органы.

Telegram-канал "Авиаторщина" отмечает, что резервных копий, то есть бэкапов, у Росавиации нет, "так как деньги минфином на это не выделялись". По данным источника канала, атака произошла из-за некачественного исполнения договорных обязательств со стороны "ИнфАвиа", которое осуществляет эксплуатацию IТ-инфраструктуры Росавиации.

Контекст:

Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

После вторжения РФ в Украину Anonymous объявили войну РФ и регулярно атакуют российские госструктуры и госмедиа. Например, они взламывали сайт минобороны РФ, нарушали работу сайтов правительства Чечни и минобороны Беларуси, взламывали Центробанк РФ.

18 марта группа заявила, что с момента вторжения российских оккупантов в Украину взломала уже более 2500 сайтов российского и белорусского правительств.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, хакеры, Anonymous, Росавиация, кибератака
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