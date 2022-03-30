Хакеры Anonymous стерли все данные с серверов Росавиации. Ведомству пришлось перейти на бумажный документооборот

"Мощная кибератака на серверы управления гражданской авиации России: нет больше данных и резервного копирования", – говорится в сообщении.
In total, about 65 terabytes of data was erased.— Anonymous (@YourAnonNews) March 29, 2022
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Как отмечает aviation24, в результате атаки были стерты с серверов все документы, файлы, регистрационные данные воздушных судов и почта.
Из-за атаки Росавиация перешла на бумажный документооборот, следует из телеграммы главы ведомства Александра Нерадько, копия которой есть у РБК. Документ также опубликовал Telegram-канал "Авиаторщина".
Согласно документу, решение принято "в связи с временным отсутствием доступа к сети интернет и сбоем в системе электронного документооборота Росавиации".
"Порядок документооборота определяется действующей инструкцией по делопроизводству. Информационное взаимодействие будет осуществляться по каналу АФТН (для срочных коротких сообщений), фельдъегерской почтой и почтовыми отправлениями "Почтой России", – говорится в тексте.
Подлинность телеграммы подтвердил источник РБК в авиавластях. По его словам, в ситуации со сбоем системы электронного документооборота агентства, который произошел из-за хакерской атаки в эти выходные, разбираются правоохранительные органы.
Telegram-канал "Авиаторщина" отмечает, что резервных копий, то есть бэкапов, у Росавиации нет, "так как деньги минфином на это не выделялись". По данным источника канала, атака произошла из-за некачественного исполнения договорных обязательств со стороны "ИнфАвиа", которое осуществляет эксплуатацию IТ-инфраструктуры Росавиации.
Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.
После вторжения РФ в Украину Anonymous объявили войну РФ и регулярно атакуют российские госструктуры и госмедиа. Например, они взламывали сайт минобороны РФ, нарушали работу сайтов правительства Чечни и минобороны Беларуси, взламывали Центробанк РФ.
18 марта группа заявила, что с момента вторжения российских оккупантов в Украину взломала уже более 2500 сайтов российского и белорусского правительств.