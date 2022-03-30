Хакеры Anonymous стерли все данные с серверов Росавиации. Ведомству пришлось перейти на бумажный документооборот

В результате атаки на Росавиацию были стерты с серверов все документы, файлы, регистрационные данные воздушных судов и почта Фото: Федеральное агентство воздушного транспорта - Росавиация / Facebook

"Мощная кибератака на серверы управления гражданской авиации России: нет больше данных и резервного копирования", – говорится в сообщении.

In total, about 65 terabytes of data was erased.



¯ * _( * )_/¯ — Anonymous (@YourAnonNews) March 29, 2022

Как отмечает aviation24, в результате атаки были стерты с серверов все документы, файлы, регистрационные данные воздушных судов и почта.

Из-за атаки Росавиация перешла на бумажный документооборот, следует из телеграммы главы ведомства Александра Нерадько, копия которой есть у РБК. Документ также опубликовал Telegram-канал "Авиаторщина".

Согласно документу, решение принято "в связи с временным отсутствием доступа к сети интернет и сбоем в системе электронного документооборота Росавиации".

"Порядок документооборота определяется действующей инструкцией по делопроизводству. Информационное взаимодействие будет осуществляться по каналу АФТН (для срочных коротких сообщений), фельдъегерской почтой и почтовыми отправлениями "Почтой России", – говорится в тексте.

Подлинность телеграммы подтвердил источник РБК в авиавластях. По его словам, в ситуации со сбоем системы электронного документооборота агентства, который произошел из-за хакерской атаки в эти выходные, разбираются правоохранительные органы.

Telegram-канал "Авиаторщина" отмечает, что резервных копий, то есть бэкапов, у Росавиации нет, "так как деньги минфином на это не выделялись". По данным источника канала, атака произошла из-за некачественного исполнения договорных обязательств со стороны "ИнфАвиа", которое осуществляет эксплуатацию IТ-инфраструктуры Росавиации.