После информации об убийствах в Буче в Германии пообещали ужесточить санкции против России

"Фотографии из Бучи невыносимы. Безудержное и безграничное насилие Путина уничтожает невинные семьи. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы ужесточим санкции против России и еще больше поддержим Украину в ее борьбе", – заявила Бербок.
Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden die Sanktionen gegen Russland verschärfen und— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 3, 2022
die #Ukraine noch stärker bei ihrer Verteidigung unterstützen. 2/2
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Об освобождении Киевской области от российских оккупантов Министерство обороны Украины объявило 2 апреля.
В населенных пунктах региона, находившихся под оккупацией, найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, таких погибших обнаружили в Буче.
После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.