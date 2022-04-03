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После информации об убийствах в Буче в Германии пообещали ужесточить санкции против России

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Бербок: Фотографии из Бучи невыносимы
Бербок: Фотографии из Бучи невыносимы
Фото: ЕРА

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента РФ Владимира Путина в том, что российские военные, оккупировавшие часть территории Украины, проявляют насилие к мирным жителям. Об этом она написала 3 апреля в Twitter.

"Фотографии из Бучи невыносимы. Безудержное и безграничное насилие Путина уничтожает невинные семьи. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы ужесточим санкции против России и еще больше поддержим Украину в ее борьбе", – заявила Бербок.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Об освобождении Киевской области от российских оккупантов Министерство обороны Украины объявило 2 апреля.

В населенных пунктах региона, находившихся под оккупацией, найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, таких погибших обнаружили в Буче.

Контекст:

После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, санкции, убийство, война, оккупация, агрессия, МИД Германии, вторжение, Буча, война России против Украины, насилие, погибшие, население, российские военные, Анналена Бербок, российские оккупанты
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