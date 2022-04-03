После информации об убийствах в Буче в Германии пообещали ужесточить санкции против России

"Фотографии из Бучи невыносимы. Безудержное и безграничное насилие Путина уничтожает невинные семьи. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы ужесточим санкции против России и еще больше поддержим Украину в ее борьбе", – заявила Бербок.

Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden die Sanktionen gegen Russland verschärfen und

die #Ukraine noch stärker bei ihrer Verteidigung unterstützen. 2/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 3, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Об освобождении Киевской области от российских оккупантов Министерство обороны Украины объявило 2 апреля.

В населенных пунктах региона, находившихся под оккупацией, найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, таких погибших обнаружили в Буче.