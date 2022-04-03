Кулеба об убийствах в Буче: Ненависть россиян к украинцам превосходит все, что Европа видела со времен Второй мировой войны

"Убийства в Буче доказывают, что ненависть русских к украинцам превосходит все, что Европа видела со времен Второй мировой войны. Единственный способ остановить это – помочь Украине изгнать россиян как можно скорее", – написал он.

Дипломат отметил, что партнеры Украины знают ее потребности.

"Танки, боевая авиация, тяжелое зенитное оружие. Предоставьте их сейчас", – призвал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании и других странах и объединениях государств.