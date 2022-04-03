Кулеба об убийствах в Буче: Ненависть россиян к украинцам превосходит все, что Европа видела со времен Второй мировой войны

"Убийства в Буче доказывают, что ненависть русских к украинцам превосходит все, что Европа видела со времен Второй мировой войны. Единственный способ остановить это – помочь Украине изгнать россиян как можно скорее", – написал он.
Дипломат отметил, что партнеры Украины знают ее потребности.
"Танки, боевая авиация, тяжелое зенитное оружие. Предоставьте их сейчас", – призвал Кулеба.
Bucha massacre proves that Russian hatred towards Ukrainians is beyond anything Europe has seen since WWII. The only way to stop this: help Ukraine kick Russians out as soon as possible. Partners know our needs. Tanks, combat aircraft, heavy air defense systems. Provide them NOW. pic.twitter.com/LX5S3KVrwD— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании и других странах и объединениях государств.