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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Старосту села под Киевом, ее мужа и сына нашли мертвыми

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Сухенко вместе с сыном и супругом были убиты оккупантами
Сухенко вместе с сыном и супругом были убиты оккупантами
Фото: belkassss / Instagram

После освобождения Киевской области от оккупантов были найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа, которых россияне похитили 23 марта. Об этом сообщил поселковый голова Макарова Вадим Токарь в Telegram.

"Найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко, взятых в плен орками 10 дней назад. До сих пор их судьба была неизвестна", – написал он.

Euromaidan Press в Twitter опубликовал фото захоронения, вероятно, Сухенко и членов ее семьи. На снимке видно, что у некоторых из убитых завязаны за спиной руки.

Общественное 25 марта сообщало, что кроме супругов Сухенко, оккупанты похитили также и их сына Александра. Его девушка Дарья Беленицина 2 апреля написала, что он был убит вместе с родителями.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 1 апреля, подтверждены 1276 жертв и 1981 раненый среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по данным властей, погибло почти 5 тыс. человек. Советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могло порядка 20 тыс. горожан.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: убийство, война, Киевская область, война России против Украины
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