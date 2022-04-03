Старосту села под Киевом, ее мужа и сына нашли мертвыми

"Найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко, взятых в плен орками 10 дней назад. До сих пор их судьба была неизвестна", – написал он.

Euromaidan Press в Twitter опубликовал фото захоронения, вероятно, Сухенко и членов ее семьи. На снимке видно, что у некоторых из убитых завязаны за спиной руки.

The Ukrainian Muslim battalion "Crimea" has found corpses of civilians near Motyzhyn in Kyiv Oblast who were shot.

According to preliminary information, it is the family of village head Olha Sukhenko who was abducted on 23 March. Official info to followhttps://t.co/irZl1QHW6O pic.twitter.com/ab3GMPeG60 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 2, 2022

Общественное 25 марта сообщало, что кроме супругов Сухенко, оккупанты похитили также и их сына Александра. Его девушка Дарья Беленицина 2 апреля написала, что он был убит вместе с родителями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша|Визуализатор|Консультации (@belkassss)

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