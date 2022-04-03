Старосту села под Киевом, ее мужа и сына нашли мертвыми

"Найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко, взятых в плен орками 10 дней назад. До сих пор их судьба была неизвестна", – написал он.
Euromaidan Press в Twitter опубликовал фото захоронения, вероятно, Сухенко и членов ее семьи. На снимке видно, что у некоторых из убитых завязаны за спиной руки.
The Ukrainian Muslim battalion "Crimea" has found corpses of civilians near Motyzhyn in Kyiv Oblast who were shot.— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 2, 2022
According to preliminary information, it is the family of village head Olha Sukhenko who was abducted on 23 March. Official info to followhttps://t.co/irZl1QHW6O pic.twitter.com/ab3GMPeG60
Общественное 25 марта сообщало, что кроме супругов Сухенко, оккупанты похитили также и их сына Александра. Его девушка Дарья Беленицина 2 апреля написала, что он был убит вместе с родителями.
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Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 1 апреля, подтверждены 1276 жертв и 1981 раненый среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по данным властей, погибло почти 5 тыс. человек. Советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могло порядка 20 тыс. горожан.