Интенсивность ракетных ударов российских оккупантов снизилась – Генштаб ВСУ

По информации Генштаба, Россия продолжает готовить дополнительные подразделения для участия в боевых действиях на территории Украины. В частности, планируется создание "добровольческих" батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников.

На полесском направлении оккупанты продолжают вывод подразделений на территорию республики Беларусь. При отводе войск они блокируют пути за собой и отдельные населенные пункты.

"На Северщине враг завершил вывод подразделений с территорий нашего государства в РФ и Беларусь... В составе колонн зафиксированы элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня, пусковые установки ОТРК "Искандер". Военная техника противника сосредотачивается на железнодорожных станциях и объектах, имеющих подвод железнодорожных путей, что позволяет осуществить ее погрузку и отправку на территорию РФ", – говорится в сводке.

В Генштабе отметили, что россияне продолжают выводить в РФ часть подразделений через Сумскую область.

"На Слобожанщине противник продолжает частичную блокировку города Харькова и производит обстрелы жилых и промышленных районов города из артиллерийских систем разных типов. Следует отметить, что интенсивность обстрелов уменьшилась", – говорится в сообщении. При этом оккупанты проводят перегруппировку, как предполагают в Генштабе – чтобы продолжить бои на изюмском направлении.

На донецком направлении россияне продолжали пытаться захватить населенные пункты Рубежное, Попасную, получить полный контроль над Мариуполем, готовились к наступлению на Северодонецк, а также выходу в Угледар и Марьинку. "Успеха не добились", – отметили в Генштабе.

"Силы обороны Украины продолжают защищать нашу землю, постепенно освобождают оккупированные территории, нанося врагу существенные потери", – говорится в сводке.