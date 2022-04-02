Замкомандира "Азова": Мы надеемся на деблокаду Мариуполя

"Каждую минуту защитники Мариуполя находятся на грани жизни и смерти, в полной блокаде продолжают героическую борьбу за Украину и за ее граждан, воюя за каждый метр родной земли. Хочу пожелать украинцам быть такими же настоящими, отчаянными и храбрыми, как наши ребята", – сказал он.

По словам Паламара, вчера было уничтожено два БМП, а сегодня один танк и пехота.

"Мы надеемся на деблокаду. Знаем, что политики и военные делают все возможное для этого, верим, что у Украине есть решение для выхода из этой ситуации", – сказал он.

Замкомандира полка призвал сделать все возможное, чтобы в Мариуполь приехали спасатели со специальной техникой, чтобы разбирать завалы.

"Помогите нам сражаться. Заберите детей. Сделайте все возможное, чтобы победить зло. Не можете держать оружие в руках – лечите, стройте, производите, блокируйте российские сайты и группы, кричите о преступлениях. Не переставайте призывать мир о помощи Мариуполю", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)