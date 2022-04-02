Замкомандира "Азова": Мы надеемся на деблокаду Мариуполя

"Каждую минуту защитники Мариуполя находятся на грани жизни и смерти, в полной блокаде продолжают героическую борьбу за Украину и за ее граждан, воюя за каждый метр родной земли. Хочу пожелать украинцам быть такими же настоящими, отчаянными и храбрыми, как наши ребята", – сказал он.
По словам Паламара, вчера было уничтожено два БМП, а сегодня один танк и пехота.
"Мы надеемся на деблокаду. Знаем, что политики и военные делают все возможное для этого, верим, что у Украине есть решение для выхода из этой ситуации", – сказал он.
Замкомандира полка призвал сделать все возможное, чтобы в Мариуполь приехали спасатели со специальной техникой, чтобы разбирать завалы.
"Помогите нам сражаться. Заберите детей. Сделайте все возможное, чтобы победить зло. Не можете держать оружие в руках – лечите, стройте, производите, блокируйте российские сайты и группы, кричите о преступлениях. Не переставайте призывать мир о помощи Мариуполю", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.