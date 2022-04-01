"Если слышишь украинскую речь – беги, умоляй, чтобы в плен взяли". Полк "Азов" записал обращение к российским солдатам

"Обращаюсь к тем, кто с оружием пришел на нашу землю по преступному приказу, чтобы заживо похоронить себя в подарок [президенту РФ] Вове Путину и тараканам в его башке. Скоро эту войну признают преступной и льгот никаких не будет. Будет новый Хасавюрт, где ваша же власть, проиграв в маленькой победоносной войне, спасет только свои шкуры, а вас – нет. Запомните, ваши семьи в случае вашей гибели не получат ничего. Вы в случае инвалидности не получите ничего. Ничего, кроме звания военного преступника. По прихоти алкоголика-командира", – говорит закадровый голос, пока в ролике показывают кадры войны в Украине.

В полку "Азов" напомнили о потерях России на этой войне (согласно последним данным Генштаба ВСУ, погибло более 17,7 тыс. российских военнослужащих).

"Еще неизвестно, сколько умрет молодых парней, – отмечает голос за кадром. – Возвращайтесь домой. Для вас это единственный выход из ситуации, кроме смерти и увечий. Многие, кого мобилизовали, не хотят умирать и еще больше не хотят становиться калеками. Для жизни в России это приговор. Вспомните ветеранов Чечни: все, кто стал калеками, были выброшены государством и обществом. Забвение и порицание – вот что вас ждет. И очень-очень много месяцев боли и гноя. От них ушли жены и девушки к тем, кто отказался ехать на бойню, устроенную Кремлем, к успешным, а главное – здоровым мужчинам. Все инвалиды войн стали алкоголиками, наркоманами и бомжами, просящими милостыню в переходах, питаясь из мусорных баков, побираясь на границах жизни. Такой судьбы вы хотите для себя? Не думаю. Вас цинично обманули, но многие просто отказываются верить в это. Вас ждет жизнь в грязи и в глуши. Жалкая жизнь спившегося обрубка, изувеченного на преступной войне. Ради чего? Хочешь спасти Россию? Спаси себя. Ваш единственный путь – дезертировать, сдаваться при первой же возможности. Спаси себя, потому что тебя не спасет никто. И на хрена это все было, а? Погибать и увечиться есть смысл тогда, когда пришли к тебе. Если слышишь украинскую речь – беги, умоляй, чтобы в плен взяли. Мы поймем, ведь твое командование пытается убить тебя все время, а мы – только в бою. Сдавайся или беги".

Война России против Украины. Главное (обновляется)