Рада установила размер вознаграждений за передачу ВСУ российской техники. Инфографика

Об этом сообщила пресс-служба парламента. Цель нормативного акта – уменьшить негативные последствия агрессии и стимулировать прекращение военных действий.

Согласно законопроекту, размер вознаграждения составляет: $1 млн – за боевой самолет или корабль 1–2 ранга, $500 тыс. – за вертолет или корабль 3–4 ранга, $200 тыс. – за судно вспомогательного обеспечения, $100 тыс. – за танк или самоходную наземную артиллерию. Стоимость малогабаритных кораблей и бронетранспортеров, а также автомобилей десанта – $50 тыс. за единицу, вознаграждение в размере $10 тыс. предусмотрено за военные автомобили.

Пресс-центр партии "Слуга народа" обнародовал инфографику с этой информацией.

Инфографика: Слуга Народу / Telegram

Выплаты предусмотрены для граждан Украины, в том числе военнослужащих и силовиков, а также для россиян.

Россиянам, которые передают технику, будут обеспечивать безопасность по их желанию.

"В случае передачи боевой техники военнослужащими вооруженных сил, других силовых структур Российской Федерации им обеспечивается право (по их требованию) на сохранение в секрете факта передачи ими пригодного для применения боевой техники государства-агрессора, получение новых документов с новыми установочными данными, безопасность их нахождения на территории Украины, создание условий для выезда в третью безопасную страну", – говорится в законе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)