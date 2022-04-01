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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада установила размер вознаграждений за передачу ВСУ российской техники. Инфографика

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Рада приняла в целом законопроект №7229
Рада приняла в целом законопроект №7229
Фото: Верховна Рада України / Telegram

Верховная Рада на заседании 1 апреля приняла в целом законопроект №7229, который предусматривает выплату денежной награды за добровольную передачу Вооруженным силам Украины пригодной для использования военной техники государства-агрессора России.

Об этом сообщила пресс-служба парламента. Цель нормативного акта – уменьшить негативные последствия агрессии и стимулировать прекращение военных действий.

Согласно законопроекту, размер вознаграждения составляет: $1 млн – за боевой самолет или корабль 1–2 ранга, $500 тыс. – за вертолет или корабль 3–4 ранга, $200 тыс. – за судно вспомогательного обеспечения, $100 тыс. – за танк или самоходную наземную артиллерию. Стоимость малогабаритных кораблей и бронетранспортеров, а также автомобилей десанта – $50 тыс. за единицу, вознаграждение в размере $10 тыс. предусмотрено за военные автомобили. 

Пресс-центр партии "Слуга народа" обнародовал инфографику с этой информацией. 

Инфографика: Слуга Народу / Telegram
Инфографика: Слуга Народу / Telegram

Выплаты предусмотрены для граждан Украины, в том числе военнослужащих и силовиков, а также для россиян. 

Россиянам, которые передают технику, будут обеспечивать безопасность по их желанию.

"В случае передачи боевой техники военнослужащими вооруженных сил, других силовых структур Российской Федерации им обеспечивается право (по их требованию) на сохранение в секрете факта передачи ими пригодного для применения боевой техники государства-агрессора, получение новых документов с новыми установочными данными, безопасность их нахождения на территории Украины, создание условий для выезда в третью безопасную страну", – говорится в законе. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 1 апреля, общие потери российских оккупационных войск в Украине составили более 17,7 тыс. человек, 625 танков, 143 самолета, 131 вертолет, семь кораблей и катеров и сотни единиц другой техники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, автомобили, самолет, корабль, вертолет, артиллерия, самолеты, закон, законопроект, катер, война России против Украины, вознаграждение, награда, корабли, потери России
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