Оккупанты обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, его инфраструктура уничтожена – глава ОВА

"Теперь могу заявить официально. Сегодня оккупанты массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие склады горюче-смазочных материалов. К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает", – написал Лунин.

На заводе продолжается пожар, с ним борются спасатели. По словам Лунина, экологической катастрофы нет, ГСЧС контролирует ситуацию.

По информации главы облгосадминистрации, пострадало несколько человек, получившие ожоги, но их жизни ничего не угрожает.

"Прошу жителей Полтавской области не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. В Украине – война, ситуация очень сложная, но вполне контролируемая", – призвал чиновник.

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