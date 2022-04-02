В результате ракетного удара по Миргороду повреждена инфраструктура аэродрома, а также загорелся склад с топливом – глава ОВА

Удар по Миргороду войска РФ нанесли около 16.50.

"Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет. Однако в результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание на складе горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

На объектах, попавших под обстрелы, работают спасательные службы и Нацполиция.

"Число пострадавших устанавливается", – добавил он.