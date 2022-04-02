Оккупанты обстреляли инфраструктуру в Миргороде – глава ОВА

"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет", – написал он.

Лунин призвал не публиковать фото и видео с мест обстрелов и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ночь на 2 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу. Глава ОВА сообщил, что в Полтаве, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет, а в Кременчуге есть пострадавшие.

Также 2 апреля украинские военные сбили две российские ракеты над Полтавской областью.