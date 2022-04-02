Среди погибших в Николаевской облгосадминистрации – секретарь Кима

"36 человек уже, и секретаря достали моего, самую последнюю. Долго-долго искали", – сказал он.

Глава ОГА добавил, что в области "создаются очень веселые группы, которые очень беспокоят орков". "Вчера прилетел Javelin, и это только начало. По всем направлениям будут они получать п...здюлей", – пообещал Ким.

В управлении ГСЧС Николаевской области уточнили, что по состоянию на 19.00 2 апреля известно о 36 погибших в ОГА – спасатели нашли под завалами 34 тела, еще два человека скончались в больнице.

Местное издание "Новости N" сообщало, что среди погибших в результате ракетного удара по ОГА – семь бойцов территориальной обороны, две сотрудницы областного Хозяйственного суда (он размещался в том же здании). Еще одна сотрудница суда в числе тяжело пострадавших – ей ампутировали ногу.

Также погибла член Национального союза писателей Украины, поэтесса Надежда Агафонова, сообщали "Новости N". Сегодня под завалами нашли тело главы белорусского областного общества "Голос Радзiмы", главы экономического департамента ОГА Татьяны Деменниковой, написало Общественное.