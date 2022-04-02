Число погибших в Николаевской облгосадминистрации выросло до 35 – ГСЧС

"Из-под завалов спасатели освободили 33 тела погибших, и два человека скончались в больнице", – говорится в сообщении.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате которого была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА. По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, более 100 человек вышли из здания.

В этот же день в ГСЧС сообщали о 33 пострадавших в результате разрушения здания ОГА.