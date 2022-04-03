Оккупанты РФ освободили из плена двух городских голов

Шаповалова оккупанты взяли в плен 19 марта. Его захватили, когда он вместе с волонтерами доставлял гуманитарную помощь в Новую Каховку.
Медведев неделю провел в плену оккупантов. Его захватили 25 марта вместе с семью другими жителями общины. 28 марта четырех мирных жителей освободили, но судьба мэра оставалась неизвестной.
"Оба мэра были захвачены орками из-за принципиальной позиции и отказа идти на сотрудничество с российскими оккупантами", – подчеркнул Кличко.
Общественное опубликовало видео с Медведевым, в котором сообщил, что вернулся.
"Городской совет работал, работает и будет работать под украинским флагом. Мы обеспечиваем жизнедеятельность нашей Сновщины в условиях военного положения. Благодарю вас за поддержку, я это чувствовал. Что касается трех находящихся там пленных, то мы работаем над их освобождением", – отметил он.
За время вторжения российские оккупационные войска похитили 14 мирных украинских граждан – представителей местного самоуправления, сообщала 24 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
3 апреля Верещук сообщила, что в плену оккупантов все еще находятся 11 глав местных общин из Киевской, Харьковской, Херсонской,Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.