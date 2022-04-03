Оккупанты РФ освободили из плена двух городских голов

Медведев после освобождения записал обращение в жителям Скриншот: Суспільне Чернігів / Telegram

Шаповалова оккупанты взяли в плен 19 марта. Его захватили, когда он вместе с волонтерами доставлял гуманитарную помощь в Новую Каховку.

Медведев неделю провел в плену оккупантов. Его захватили 25 марта вместе с семью другими жителями общины. 28 марта четырех мирных жителей освободили, но судьба мэра оставалась неизвестной.

"Оба мэра были захвачены орками из-за принципиальной позиции и отказа идти на сотрудничество с российскими оккупантами", – подчеркнул Кличко.

Общественное опубликовало видео с Медведевым, в котором сообщил, что вернулся.

"Городской совет работал, работает и будет работать под украинским флагом. Мы обеспечиваем жизнедеятельность нашей Сновщины в условиях военного положения. Благодарю вас за поддержку, я это чувствовал. Что касается трех находящихся там пленных, то мы работаем над их освобождением", – отметил он.