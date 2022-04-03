В Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель. Фото

Воздушные силы опубликовали видео падения. Автор комментариев за кадром опасается, что самолет падает на дом, но, судя по выложенным позднее фото горящих обломков, он упал на вспаханное поле.

На видео также есть радиоперехват переговоров россиян и их реакция на сбитый самолет.

Сначала ВС ВСУ предварительно написали, что сбит Су-34, но позднее, добравшись до обломков самолета, уточнили, что это Су-35.

"Это даже не самолет Су-35 догорает, это горит вся российская империя", – добавили военные.

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