Производитель двигателей для российских самолетов Sukhoi Superjet 100 прекратил их техобслуживание и ремонт – СМИ

Зарегистрированная во Франции PowerJet (по 50% у Safran Aircraft Engines и "ОДК-Сатурн" госкорпорации "Ростех") уведомила партнеров в РФ о приостановлении контрактных обязательств еще в феврале, после вступления в силу ограничительных мер со стороны Евросоюза и США, сказал собеседник агентства.
Полностью прекратились поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных и предоставление их в лизинг.
По данным источника, минпромторг РФ предложил использовать сформированный еще до санкций склад запчастей и пул подменных двигателей компании, чтобы и дальше иметь возможность эксплуатировать SSJ100. Ведомство предлагает узаконить передачу имущества отказавшихся от бизнеса в РФ иностранных организаций во временное управление профильным предприятиям страны.
SSJ 100 – первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Его эксплуатируют с 2008 года.
С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули почти 500 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказались сеть супермаркетов "Aшан" и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.