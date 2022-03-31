Производитель двигателей для российских самолетов Sukhoi Superjet 100 прекратил их техобслуживание и ремонт – СМИ

SSJ 100 – первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР Фото: depositphotos.com

Зарегистрированная во Франции PowerJet (по 50% у Safran Aircraft Engines и "ОДК-Сатурн" госкорпорации "Ростех") уведомила партнеров в РФ о приостановлении контрактных обязательств еще в феврале, после вступления в силу ограничительных мер со стороны Евросоюза и США, сказал собеседник агентства.

Полностью прекратились поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных и предоставление их в лизинг.

По данным источника, минпромторг РФ предложил использовать сформированный еще до санкций склад запчастей и пул подменных двигателей компании, чтобы и дальше иметь возможность эксплуатировать SSJ100. Ведомство предлагает узаконить передачу имущества отказавшихся от бизнеса в РФ иностранных организаций во временное управление профильным предприятиям страны.

SSJ 100 – первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Его эксплуатируют с 2008 года.