Spotify полностью уходит из России

Компания полностью закрывает сервис и намерена уйти с российского рынка в начале апреля.
"После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить наше обслуживание в России... Spotify считает важным сохранить доступность нашего сервиса в России, чтобы предоставлять надежные и независимые источники новостей и информации в регионе. К сожалению, недавно принятое законодательство налагает дополнительные ограничения на доступ к информации, устраняет свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей", – говорится в пресс-релизе.
В компании заявили, что такое решение властей РФ представляет угрозу безопасности для сотрудников, а возможно, и для слушателей.
В начале марта Spotify лишил российских пользователей возможности оплачивать премиум-подписку из-за остановки работы в РФ платежных систем Visa и MasterCard. Жители РФ могли продолжать пользоваться бесплатной версией сервиса.