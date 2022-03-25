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Spotify полностью уходит из России

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В начале марта была заблокирована возможность для россиян оплачивать премиум-подписку на Spotify
В начале марта была заблокирована возможность для россиян оплачивать премиум-подписку на Spotify
Фото: EPA

Музыкальный стриминговый сервис Spotify окончательно уходит из России. Об этом говорится в заявлении компании, сообщил шведский общественный вещатель Sveriges Television 25 марта.

Компания полностью закрывает сервис и намерена уйти с российского рынка в начале апреля.

"После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить наше обслуживание в России... Spotify считает важным сохранить доступность нашего сервиса в России, чтобы предоставлять надежные и независимые источники новостей и информации в регионе. К сожалению, недавно принятое законодательство налагает дополнительные ограничения на доступ к информации, устраняет свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей", – говорится в пресс-релизе.

В компании заявили, что такое решение властей РФ представляет угрозу безопасности для сотрудников, а возможно, и для слушателей.

Контекст:

В начале марта Spotify лишил российских пользователей возможности оплачивать премиум-подписку из-за остановки работы в РФ платежных систем Visa и MasterCard. Жители РФ могли продолжать пользоваться бесплатной версией сервиса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, война России против Украины, Spotify
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