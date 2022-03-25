Spotify полностью уходит из России

В начале марта была заблокирована возможность для россиян оплачивать премиум-подписку на Spotify Фото: EPA

Компания полностью закрывает сервис и намерена уйти с российского рынка в начале апреля.

"После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить наше обслуживание в России... Spotify считает важным сохранить доступность нашего сервиса в России, чтобы предоставлять надежные и независимые источники новостей и информации в регионе. К сожалению, недавно принятое законодательство налагает дополнительные ограничения на доступ к информации, устраняет свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей", – говорится в пресс-релизе.

В компании заявили, что такое решение властей РФ представляет угрозу безопасности для сотрудников, а возможно, и для слушателей.