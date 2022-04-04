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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили две крылатые ракеты, вертолет и два самолета

Украинские военные сбили за день два вражеских самолета
Украинские военные сбили за день два вражеских самолета
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Telegram

Украинские военные за прошедшие сутки, 3 апреля, поразили шесть воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВС Украины.

"Зенитные ракетные войска Воздушных Сил 3 апреля уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета (Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления)", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах пояснили, что украинские военные попали в Ил-22, но не сбили его. Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у самолета повреждения, разгерметизирована кабина и пилоты потребовали аварийную посадку на аэродроме Ростова.

"Истребители Воздушных Сил продолжают работу в небе, вытесняют врага на определенных направлениях, а также прикрывают ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам", – добавили в сообщении. 

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/295202902690083/

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что один из самолетов был сбит в районе Изюма. Пилота взяли в плен. 

Пилот катапультировался и пытался сбежать, но его задержали, уточнил советник главы МВД Антон Геращенко, и опубликовал фото летчика.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 3 апреля потери российских оккупантов с начала масштабного вторжения в Украину составили в живой силе порядка 18 тыс. человек, а также 644 танка, 143 самолета, 134 вертолета и другую технику.

Теги: самолет, авиация, вертолет, Антон Геращенко, самолеты, война России против Украины, Воздушные силы Украины, пилот, Олег Синегубов
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