Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили две крылатые ракеты, вертолет и два самолета

Украинские военные сбили за день два вражеских самолета Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Telegram

"Зенитные ракетные войска Воздушных Сил 3 апреля уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета (Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления)", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах пояснили, что украинские военные попали в Ил-22, но не сбили его. Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у самолета повреждения, разгерметизирована кабина и пилоты потребовали аварийную посадку на аэродроме Ростова.

"Истребители Воздушных Сил продолжают работу в небе, вытесняют врага на определенных направлениях, а также прикрывают ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам", – добавили в сообщении.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что один из самолетов был сбит в районе Изюма. Пилота взяли в плен.

Пилот катапультировался и пытался сбежать, но его задержали, уточнил советник главы МВД Антон Геращенко, и опубликовал фото летчика.

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