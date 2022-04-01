Самолеты российских олигархов пользовались аэропортами ЕС и Британии, несмотря на санкции – The Guardian

В частности, речь о российском бизнесмене Игоре Шувалове. Журналисты получили данные от Flightradar24, подтверждающие, что связанный с ним самолет Bombardier Global Express с регистрационным номером LX-ABC совершил несколько рейсов между Женевой, Мюнхеном, Парижем, Миланом и Хельсинки после санкций ЕС.

Также журналисты отследили, что незаконные полеты совершали и два самолета миллиардера Алишера Усманова. Airbus A340 Усманова вылетел из Мюнхена вечером 28 февраля и приземлился в Ташкенте. Второй самолет вылетел из Флоренции в Италии в тот же день и также направлялся в сторону Узбекистана, когда над Туркменистаном пропал сигнал транспондера.

Самолеты, связанные с олигархом Романом Абрамовичем, также совершали полеты в течение нескольких недель после вторжения в Украину. Один из них, Bombardier Global 6000 (регистрационный номер LX-LUX), из-за санкций застрял в Латвии. Местные органы власти ждут подтверждения собственности из Люксембурга, где он зарегистрирован, и если подтвердится принадлежность Абрамовичу, борт станет замороженным активом.

У близкого соратника Абрамовича Юджина Швидлера британские власти также задержали два самолета. По данным Flightradar24, один самолет вылетел из Биггин-Хилла в Фарнборо 27 февраля. Позднее 27 февраля самолет также совершил трансатлантический перелет в небольшой аэропорт за пределами Нью-Йорка и вернулся в Фарнборо 4 марта. При этом запрет Великобритании на полеты российских самолетов вступил в силу двумя днями ранее.

Журналисты также выяснили, что самолеты, связанные с подсанкционными россиянами, летали в Объединенные Арабские Эмираты в большем количестве в течение недели после начала вторжения, чем в любую другую неделю 2022 года. Это, в частности, самолеты, связанные с Абрамовичем, украинским нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком и российскими бизнесменами Андреем Гурьевым, Андреем Мельниченко и Олегом Дерипаской.