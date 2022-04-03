Украинские военные 2 апреля сбили два самолета, вертолет и беспилотник – командование Воздушных сил

"2 апреля Воздушные Силы ВС Украины поразили восемь воздушных целей: два самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34); один вертолет; один беспилотный летательный аппарат (ОТР); четыре крылатых ракеты. Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)