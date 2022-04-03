Украинские военные 2 апреля сбили два самолета, вертолет и беспилотник – командование Воздушных сил

"2 апреля Воздушные Силы ВС Украины поразили восемь воздушных целей: два самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34); один вертолет; один беспилотный летательный аппарат (ОТР); четыре крылатых ракеты. Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов", – говорится в сообщении.
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По состоянию на утро 2 апреля потери оккупантов составляли, в частности, 143 самолета, 134 вертолета, 87 беспилотников, а также 17,8 тыс. человек личного состава, сообщал Генштаб ВСУ.