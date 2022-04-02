Зеленский о вступлении Украины в ЕС: Есть конкретика

Зеленский отметил, что визит Метсолы в Киев важен и демонстрирует "некоторым другим политикам, что смелость в такое время как сейчас – это одна из важнейших черт для политика".

"Говорили о том, как ускорить вступление Украины в Европейский Союз. Конкретика есть. Также говорили о снабжении оружием и поддержке этого парламентариями Европы. А еще – о санкционной политике. О более глубокой санкционной политике против России. Потому что если эмбарго, то эмбарго. Если SWIFT, то для всех банков. А если о бизнесе с Россией, то не просто приостановка деятельности, а полный выход европейских компаний из российского рынка", – сказал он.

28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление Украины в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.