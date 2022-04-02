Зеленский о вступлении Украины в ЕС: Есть конкретика

Зеленский отметил, что визит Метсолы в Киев важен и демонстрирует "некоторым другим политикам, что смелость в такое время как сейчас – это одна из важнейших черт для политика".
"Говорили о том, как ускорить вступление Украины в Европейский Союз. Конкретика есть. Также говорили о снабжении оружием и поддержке этого парламентариями Европы. А еще – о санкционной политике. О более глубокой санкционной политике против России. Потому что если эмбарго, то эмбарго. Если SWIFT, то для всех банков. А если о бизнесе с Россией, то не просто приостановка деятельности, а полный выход европейских компаний из российского рынка", – сказал он.
28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление Украины в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
После начала полномасштабного вторжения России иностранные топ-политики и лидеры приезжали дважды. 15 марта в Украине побывали премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша.
24 марта Украину посетили спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Рата.
Зеленский призывал "всех друзей Украины" приезжать в Киев, хотя это может быть небезопасно. "Это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов мира. У каждого, кто с нами, есть шанс стать настоящим героем", – отметил президент 16 марта.
Метсола в Киеве провела встречи с Зеленским, делегацией Верховной Рады, премьер-министром Денисом Шмыгалем и выступила на заседании парламента.
"Я сегодня доношу вам месседж, что мы поддерживаем вас, надеемся на вас и никогда вас не оставим. Есть название одного города, которое мы никогда не забудем. Это Мариуполь. Мы никогда не забудем, что произошло с вами", – сказала Метсола, обращаясь к парламентариям.
В Раде ей аплодировали стоя, Зеленский отметил героизм гостьи.