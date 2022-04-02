Как прошел визит главы Европарламента Метсолы в Украину – одной из немногих иностранных политиков, кто приехал в военный Киев. Фоторепортаж

Перед встречей с Зеленским в Офисе президента. Фото: president.gov.ua

Перед встречей с Зеленским в Офисе президента. Фото: president.gov.ua

Встреча с представителями правительства и Рады. Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Встреча с представителями правительства и Рады. Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Во время выступления в Раде. Фото: ЕРА

Во время выступления в Раде. Фото: ЕРА

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