Как прошел визит главы Европарламента Метсолы в Украину – одной из немногих иностранных политиков, кто приехал в военный Киев. Фоторепортаж
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук встречает Метсолу в Киеве. Фото: Roberta Metsola / Twitter
Во время выступления в Раде. Фото: ЕРА
Встреча с представителями правительства и Рады. Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram
Перед встречей с Зеленским в Офисе президента. Фото: president.gov.ua
1 апреля президент Европарламента Роберта Метсола посетила Киев, фотографии опубликовало агентство ЕРА
и пресс-службы украинских госорганов. Она провела встречи с делегацией Верховной Рады, премьер-министром Денисом Шмыгалем и выступила на заседании парламента. "Я сегодня доношу вам месседж, что мы поддерживаем вас, надеемся на вас и никогда вас не оставим. Есть название одного города, которое мы никогда не забудем. Это Мариуполь. Мы никогда не забудем, что произошло с вами", – сказала Метсола. В Раде ей аплодировали стоя
, Зеленский отметил героизм гостьи
. После начала вторжения России, 16 марта, он приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента охваченный войной Киев 15 марта посетили премьер-министры
Польши, Чехии и Словении, после – спикеры парламентов
Литвы, Латвии и Эстонии.