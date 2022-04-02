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Как прошел визит главы Европарламента Метсолы в Украину – одной из немногих иностранных политиков, кто приехал в военный Киев. Фоторепортаж

Сегодня 01.01
1 апреля президент Европарламента Роберта Метсола посетила Киев, фотографии опубликовало агентство ЕРА и пресс-службы украинских госорганов. Она провела встречи с делегацией Верховной Рады, премьер-министром Денисом Шмыгалем и выступила на заседании парламента. "Я сегодня доношу вам месседж, что мы поддерживаем вас, надеемся на вас и никогда вас не оставим. Есть название одного города, которое мы никогда не забудем. Это Мариуполь. Мы никогда не забудем, что произошло с вами", – сказала Метсола. В Раде ей аплодировали стоя, Зеленский отметил героизм гостьи. После начала вторжения России, 16 марта, он приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента охваченный войной Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении, после – спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.
Теги: Киев, Украина, Европарламент, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Денис Шмыгаль, Роберта Метсола
 

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