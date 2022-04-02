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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сегодня это героизм – приехать в Украину". Президент Европарламента встретилась с Зеленским и Шмыгалем

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Метсола встретилась с Зеленским в Киеве
Метсола встретилась с Зеленским в Киеве
Фото: president.gov.ua

Президент Европейского парламента Роберта Метсола 1 апреля в ходе визита в Украину встретилась с президентом Владимиром Зеленским, видеодайджест встречи опубликовали на странице президента в Facebook.

В ролике показано, как Метсола в сопровождении главы аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного и других лиц идет по Киеву вблизи здания Офиса президента, а потом в самом здании ее встречает президент.

Зеленский в ходе встречи поблагодарил Метсолу за приезд в Украину "в такой важный для государства" момент, "когда украинцы верят делам и конкретным шагам". 

"В этот момент вы и демонстрируете героизм. А сегодня это уже героизм – приехать в Украину. Мы защищаем государство, потому что это наша жизнь. А приезд наших партнеров из-за границы – это важный шаг в поддержку наших людей. Потому я рад, что все вы сегодня тут", – сказал президент, обращаясь к Метсоле.

По словам Зеленского, это первая его очная встреча с главой Европарламента (Метсола была избрана на этот пост в январе, немногим более чем за месяц до начала вторжения РФ в Украину). 

"Мы были знакомы с вами по телефону. Итогом этих разговоров стали и ваше обращение к парламентариям, мировому сообществу, и та или иная поддержка Украины на уровне Европейского парламента. И эти шаги мы высоко ценим. Сегодня мы смотрим через призму "друзья и недруги", потому что времени у нас нет и серого цвета для нас уже нет и в дипломатии международной. Думаю, вы это понимаете. Потому и остро стоит вопрос выживания. Мы рады, что вы на стороне света и добра по отношению к Украине. И я благодарен за вашу поддержку", – добавил он.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/3238023579808006/

Перед встречей с Зеленским Метсола выступила в Верховной Раде, а также провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. 

Как сообщил Шмыгаль, он обсуждал с Метсолой поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и усиление санкций против России. 

"Каждый день войны Европарламент поддерживал и продолжает поддерживать наше государство в борьбе за свободу и общие ценности. Этот визит – очередное свидетельство наших крепких отношений. Украина полностью готова к следующему шагу в отношениях с ЕС. Подчеркнул это в разговоре с госпожой Метсолой. Рассчитываем завершить все бюрократические процедуры в кратчайшие сроки", – написал он. 

По словам Шмыгаля, Украина настаивает на ограничении импорта российских нефти и газа, расширении секторальных санкций и увеличении списка банков, которые будут отключены от SWIFT, закрытии портов для России. 

"Мы также просим о продолжении давления на российских чиновников и олигархов путем не только ареста, но и конфискации их имущества и состояния в Европе. Мы должны быть уверены, что это имущество не будет потеряно и в будущем может стать предметом репарации", – отметил премьер. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России иностранные топ-политики и лидеры приезжали дважды. 15 марта в Украине побывали премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша.

24 марта Украину посетили спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Рата. 

Зеленский призывал "всех друзей Украины" приезжать в Киев, хотя это может быть небезопасно. "Это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов мира. У каждого, кто с нами, есть шанс стать настоящим героем", – отметил президент 16 марта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Европарламент, Владимир Зеленский, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Роберта Метсола
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