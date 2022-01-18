Новым главой Европейского парламента стала депутат от Мальты Метсола

На должность претендовали три кандидата. Из 690 голосов Метсола получила большинство – ее поддержали 458 депутатов.

"43-летняя Метсола стала самым молодым председателем законодательного органа ЕС и третьей женщиной на этом посту", – говорится в сообщении.

В ночь на 11 января скончался бывший президент Европейского парламента Давид Сассоли. 26 декабря 2021 года его госпитализировали с "серьезным осложнением" дисфункции иммунной системы. После этого Сассоли решил не участвовать в новых выборах президента Европарламента. Осенью 2021 года он болел пневмонией и говорил, что она вызвана "болезнью легионеров".

Контекст:

Председатель Европейского парламента – чиновник, осуществляющий контроль над дебатами и действиями Европейского парламента, также он представляет парламент как в пределах ЕС, так и за его пределами.

Итальянский журналист и телеведущий, член Демократической партии Давид Сассоли был избран в Европарламент в 2009 году. С 2014-го по 2019 год он был вице-председателем Европарламента, а затем возглавил его.