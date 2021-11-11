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Президент Европарламента заразился "болезнью легионеров"

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Сассоли сомневается, что мог заразиться этим заболеванием в здании Европарламента
Сассоли сомневается, что мог заразиться этим заболеванием в здании Европарламента
Фото: EPA

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что пневмония, которой он заболел, вызвана "болезнью легионеров", при этом он сомневается, что мог заразиться в парламенте, несмотря на недавнюю вспышку заболевания в этой организации. Об этом 10 ноября сообщает Politico.

По словам представителя Сассоли, президент, вероятнее всего, заразился в отеле во время пленарной недели парламента в Страсбурге в сентябре 2021 года.

В зданиях Европарламента в Брюсселе и Страсбурге вспышки этого заболевания зафиксированы с 2002 года, с той поры в парламент ограничена подача теплой воды в душевые и туалеты для предотвращения новых случаев заболевания.

Контекст:

Председатель Европейского парламента – чиновник, осуществляющий контроль над дебатами и действиями Европейского парламента, также он представляет парламент как в пределах ЕС, так и за его пределами. С 2019 года этот пост занимает итальянский журналист и политик Давид Сассоли.

Болезнь легионеров проявляется в виде тяжелого воспаления легких, вызванного микроорганизмами, относящимися к роду Legionella. Бактерия обитает преимущественно в резервуарах воды при температуре 25–45 °С.

Симптомы при этом заболевании следующие: высокая температура, озноб, кашель, мышечная и головная боль, дезориентация и диарея. Болезнь может продолжаться несколько недель до полного выздоровления. Тяжелая форма болезни или летальный исход крайне редки и характерны для пожилых людей.

Теги: Европарламент, болезнь легионеров, болезнь, Давид-Мария Сассоли
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