Президент Европарламента заразился "болезнью легионеров"

По словам представителя Сассоли, президент, вероятнее всего, заразился в отеле во время пленарной недели парламента в Страсбурге в сентябре 2021 года.
В зданиях Европарламента в Брюсселе и Страсбурге вспышки этого заболевания зафиксированы с 2002 года, с той поры в парламент ограничена подача теплой воды в душевые и туалеты для предотвращения новых случаев заболевания.
Председатель Европейского парламента – чиновник, осуществляющий контроль над дебатами и действиями Европейского парламента, также он представляет парламент как в пределах ЕС, так и за его пределами. С 2019 года этот пост занимает итальянский журналист и политик Давид Сассоли.
Болезнь легионеров проявляется в виде тяжелого воспаления легких, вызванного микроорганизмами, относящимися к роду Legionella. Бактерия обитает преимущественно в резервуарах воды при температуре 25–45 °С.
Симптомы при этом заболевании следующие: высокая температура, озноб, кашель, мышечная и головная боль, дезориентация и диарея. Болезнь может продолжаться несколько недель до полного выздоровления. Тяжелая форма болезни или летальный исход крайне редки и характерны для пожилых людей.