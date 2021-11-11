Президент Европарламента заразился "болезнью легионеров"

Сассоли сомневается, что мог заразиться этим заболеванием в здании Европарламента Фото: EPA

По словам представителя Сассоли, президент, вероятнее всего, заразился в отеле во время пленарной недели парламента в Страсбурге в сентябре 2021 года.

В зданиях Европарламента в Брюсселе и Страсбурге вспышки этого заболевания зафиксированы с 2002 года, с той поры в парламент ограничена подача теплой воды в душевые и туалеты для предотвращения новых случаев заболевания.