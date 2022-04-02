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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли парк Горького в Харькове, пострадал мужчина

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Парк обстреляли утром 2 апреля
Парк обстреляли утром 2 апреля
Фото: Харківська міська рада / Telegram

Утром 2 апреля на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Харькове взорвалось несколько ракет. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета в Telegram.

"Несколько ракет взорвалось на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького сегодня, 2 апреля, утром... При обстреле в парке работали люди. Озеленитель, 57-летний мужчина, получил ранение и был доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

Также в парке были повреждены аттракционы, некоторые кафе, поломаны деревья и другое.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram, что парк обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

"Утром снова продолжились обстрелы. Россияне уже не в первый раз обстреляли из "Градов" парк имени Горького. Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан. К сожалению, один пострадавший, мужчину госпитализировали и оказывают медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Контекст:

После начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты пытались захватить Харьков, но украинские силы обороны не позволили этого сделать и отбросили противника от окраин города. Сейчас оккупанты обстреливают Харьков издали.

28 марта мэр Игорь Терехов говорил, что город покинули около 30% жителей.

Теги: Харьков, война России против Украины, Олег Синегубов
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