Оккупанты утром обстреляли парк Горького в Харькове, пострадал мужчина

"Несколько ракет взорвалось на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького сегодня, 2 апреля, утром... При обстреле в парке работали люди. Озеленитель, 57-летний мужчина, получил ранение и был доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

Также в парке были повреждены аттракционы, некоторые кафе, поломаны деревья и другое.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram, что парк обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

"Утром снова продолжились обстрелы. Россияне уже не в первый раз обстреляли из "Градов" парк имени Горького. Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан. К сожалению, один пострадавший, мужчину госпитализировали и оказывают медицинскую помощь", – говорится в сообщении.