Терехов пообещал харьковчанам списать все коммунальные платежи за время войны

"Все коммунальные услуги, которые предоставляет город с 24 февраля и до конца войны, будут списаны", – процитировал мэра его интернет-ресурс.
На видео, которое размещено в Telegram, Терехов обещает это и коммунальщикам, и пенсионерам.
"Обещаю вам, что с приходом мира в Украину ваши платежки будут пересчитаны", – сообщил мэр, информирует сайт горсовета.
Городской голова пообещал, "что это решение никак не скажется на оплате работы коммунальщиков, которые за 37 дней войны стали легендой и примером для всей страны, их труд будет оплачиваться в полном объеме за счет средств городского бюджета".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
31 марта Терехов говорил, что оккупанты уничтожили 15% жилых домов в городе.
После начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты пытались захватить Харьков, но украинские силы обороны не позволили этого сделать и отбросили противника от окраин города. Сейчас оккупанты обстреливают Харьков издали.
28 марта Терехов говорил, что город покинули около 30% жителей.