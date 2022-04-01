Терехов пообещал харьковчанам списать все коммунальные платежи за время войны

На зарплате коммунальщиков война не отразится, обещают в мэрии Фото: Харківська Міська Рада / Facebook

"Все коммунальные услуги, которые предоставляет город с 24 февраля и до конца войны, будут списаны", – процитировал мэра его интернет-ресурс.

На видео, которое размещено в Telegram, Терехов обещает это и коммунальщикам, и пенсионерам.

"Обещаю вам, что с приходом мира в Украину ваши платежки будут пересчитаны", – сообщил мэр, информирует сайт горсовета.

Городской голова пообещал, "что это решение никак не скажется на оплате работы коммунальщиков, которые за 37 дней войны стали легендой и примером для всей страны, их труд будет оплачиваться в полном объеме за счет средств городского бюджета".

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31 марта Терехов говорил, что оккупанты уничтожили 15% жилых домов в городе.