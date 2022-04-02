Глава Харьковской ОГА показал свой кабинет после ракетного удара. Фото

Синегубов "разминулся" с ракетой, рассказал фотограф, который сделал снимок в разбомбленном кабинете Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Речь идет об ударе по центру Харькова 1 марта, в тот день здание ОГА было значительно повреждено, а в городе в результате российской агрессии погибло 29 человек, сообщил Синегубов.

"Выстоим и отстроим", – подчеркнул он.

Фотограф Павел Дорогой, который сделал этот снимок, отметил, что впервые побывал в кабинете главы ОГА.

"1 марта, в день ракетного удара по ОГА, Олег Васильевич разминулся с ракетой на 15 минут, – написал фотограф. – Помню, как он привычно зашел в кабинет вместе с нами, открыл какой-то ящик в столе и достал оттуда свои визитки".

Последний раз Синегубов публиковал фото из кабинета 28 февраля, тогда его рабочее место выглядело так.