Глава Харьковской ОГА показал свой кабинет после ракетного удара. Фото

Речь идет об ударе по центру Харькова 1 марта, в тот день здание ОГА было значительно повреждено, а в городе в результате российской агрессии погибло 29 человек, сообщил Синегубов.
"Выстоим и отстроим", – подчеркнул он.
Фотограф Павел Дорогой, который сделал этот снимок, отметил, что впервые побывал в кабинете главы ОГА.
"1 марта, в день ракетного удара по ОГА, Олег Васильевич разминулся с ракетой на 15 минут, – написал фотограф. – Помню, как он привычно зашел в кабинет вместе с нами, открыл какой-то ящик в столе и достал оттуда свои визитки".
Последний раз Синегубов публиковал фото из кабинета 28 февраля, тогда его рабочее место выглядело так.
После начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты пытались захватить Харьков, но украинские силы обороны не позволили этого сделать и отбросили противника от окраин города. Сейчас оккупанты обстреливают Харьков издали.
28 марта мэр Игорь Терехов говорил, что город покинули около 30% жителей.