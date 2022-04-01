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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты нанесли по Харькову и пригороду 46 ударов – Синегубов

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Синегубов: Харьковщина каждый день получает гуманитарную помощь
Синегубов: Харьковщина каждый день получает гуманитарную помощь
Фото: kharkivoda.gov.ua

31 марта российские оккупационные войска обстреливали Харьков и пригород из артиллерии, минометов и танков. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Удары были нанесены по жилым массивам Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, а также по Большой Даниловке и Дергачам. Всего было зафиксировано около 46 ударов.

"Зафиксировано около 170 обстрелов противником из РСЗО типа "Град" и один ракетный удар в центральную часть города. При этом активность вражеской авиации по Харькову не наблюдали. Но есть определенная активность БПЛА противника, совершавших полеты в разведывательных целях", – уточнил глава ОВА.

По его словам, из Изюмского района начали эвакуировать мирных жителей.

"Харьковщина каждый день получает гуманитарную помощь. Областной логистический штаб работает круглосуточно. Получили грузы из Полтавы, Львова, Винницы, Волыни, а также международных партнеров – Польши, Чехии", – написал он.

Пресс-служба ХОВА сообщила, что 31 марта из Изюма эвакуировали 2,5 тыс. человек. 

"Делаем это для того, чтобы предотвратить возможные неблагоприятные последствия. Это не значит, что мы теряем позиции, мы действуем на несколько шагов вперед", – сказал Синегубов.

По его информации, за минувшие сутки украинские военные уничтожили в области четыре самолета оккупантов – один истребитель и четыре бомбардировщика.

Контекст:

В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля.

По данным на 31 марта, в Харьковской области в результате вторжения РФ погиб 391 мирный житель, 21 из них – дети, сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

По данным Госстата, в Харькове до начала войны проживало около 1,4 млн граждан. Мэр города Игорь Терехов 28 марта сообщил, что из Харькова выехало около трети жителей. По его данным, российская армия разрушила в Харькове более 1500 зданий, из них почти 1300 – жилые дома, 76 школ, 54 детских сада, 16 больниц.

Теги: Харьков, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, Сергей Болвинов
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